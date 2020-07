MÉRIDA, Yucatán.- En el primer mes del proceso de reactivación económica en la ola 1 por la pandemia del coronavirus Covid-19, las ventas en los comercios formales apenas se ubican entre 15 y 40 por ciento promedio, en comparación al mismo período del año pasado.

Pero, por lo que los gastos operativos de los negocios continúan elevados y aún en esta en riesgo el empleo de miles de trabajadores en el Estado, advirtió la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome).

El dirigente del organismo empresarial, Michel Salum Francis, refirió que las personas aún tienen temor de salir a la calle ante el incremento en los contagios de coronavirus y ello ha influido en que las ventas sean muy bajas en estas primeras cuatro semanas de reactivación económica. Además, indicó que el cierre de algunas calles del Centro Histórico y la creación de un circuito vial en los alrededores también ha influido para que las ventas no sean las mejores, pues las personas que acuden a realizar sus compras en autos particulares deciden no pasar al Centro ya que, por el momento no es viable, de acuerdo a las autoridades locales.

Por ello, indicó que algunos negocios que tienen una mejor capacidad económica han desarrollado estrategias de ventas on line para incrementar sus ganancias, aunque esto no ha sido posible para todos, ya que representa una inversión fuerte para los dueños de las empresas, además de que también se requiere de personal que atienda ese sector de ventas.

Aseguró que si bien los negocios han abierto sus puertas para conservar los empleos y dinamizar la economía, la mayoría de los socios han reportado que los gastos superan a las ganancias obtenidas hasta ahora, pues se tiene que cubrir los salarios y otros costos como energía eléctrica, teléfono e internet, lo que en pocos casos se ha logrado cubrir con el primer mes de ventas.

“Hay negocios que sí tienen la capacidad de ventas en línea y hay muchos otros que nos han manifestado que subir sus productos a una plataforma es complicado, pues se necesita de alguien que sepa de redes sociales y el tener una página web sólo de tu tienda; tienes que crear estrategias para jalar la atención de los clientes en medio de todo el tráfico que hay por Internet”, apuntó.

El también presidente de la Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad, destacó que la prioridad de los empresarios han sido conservar los empleos de miles de trabajadores, aunque esta situación cada vez es más crítica si las ventas no se recuperan y los gastos operativos del negocio siguen siendo mayores a las ganancias.

Agregó que los socios de la Canacome también han desarrollado otras estrategias comerciales para incrementar un poco más sus ventas durante este período de reactivación económica, a través de descuentos en la compra de un segundo producto, ventas a meses sin intereses y uniones de crédito, entre otros.

“Cada quien, de acuerdo al giro comercial, está buscando como poder darle la vuelta a esta situación… los restaurantes están haciendo lo propio con el servicio a domicilio y las tiendas también están dando la segunda prenda a un precio menor, cada rubro lo maneja de una forma diferente”. S

alum Francis especificó que los comercios más afectados con la pandemia apenas reportan ventas de entre un 12 y 15 por ciento, en comparación a lo que se vendía el año pasado, mientras que otros ya venden entre un 30 y 40 por ciento, aunque consideró, es una cifra “muy baja” en este período del año.