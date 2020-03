MÉRIDA, Yucatán.- Para exigir un alto a la "violencia de género" y la discriminación en todas sus extensiones, en Yucatán se ha convocado a las mujeres para asistir a una marcha pacífica este domingo, el punto de reunión a las 8:00 de la mañana será el Monumento a la Patria, ubicado en Paseo de Montejo.

El movimiento, convocado por diferentes colectivos y asociaciones civiles en pro de la igualdad de género, responde a una convocatoria nacional que se replicará en varios estados con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que antecede a la campaña social "Un día sin nosotras" que se efectuará este lunes 9, en la cual se convoca a las mujeres a no realizar ni actividades ni compras.

A través de las redes sociales, las organizaciones han convocado a todas las mujeres a acudir con ropa cómoda, de preferencia en color morado, sombrillas y agua embotellada. La marcha sólo permitirá el acceso a mujeres así como a niños y niñas menores de 13 años.

Además de Yucatán, otros estados que también realizarán actividades similares en el país son el Estado de México, Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas.

En Mérida, la marcha-caminata se difundió a través de las redes sociales bajo el lema “#nosotrasparamos” y se espera la asistencia de cientos de mujeres, entre estudiantes, profesionistas, activistas, amas de casa y defensoras de los derechos.

En ese sentido, la Red de Feministas Peninsulares envió un comunicado en el que señala que “el feminismo tiene clara una causa, la lucha contra violencia en todas sus formas contra las mujeres que se traduce en un sistema de desigualdad opresor y violento”.

También estipularon que “la lucha feminista es por la abolición de todas las formas de explotación del cuerpo de las mujeres; y que seguimos luchando por una vida libre de violencia, queremos mecanismos de rendición de cuentas; por una península donde todas las mujeres tengamos acceso a mejores condiciones de vida, salarios dignos y trabajos justos y sin violencias”.

Para este lunes 09 de marzo, las mujeres realizarán el paro nacional “Un día sin nosotras”, el cual consiste en no asistir a laborar, a clases, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle y no realizar ningún tipo de trabajo doméstico.

La convocatoria inicial del movimiento la realizó el grupo “Las Brujas del mar”, un colectivo feminista veracruzano, a través de redes sociales con el hashtag #UnDiasinNosotras. Días después, la campaña se replicó a nivel nacional.

Ante esta condición, tanto el Gobierno del Estado como el sector empresarial han manifestado su apoyo a este movimiento, por lo que se otorgarán facilidades a las mujeres que deseen sumarse a la marcha y al paro nacional.

El ejecutivo estatal incluso brindó las facilidades para que este lunes no haya clases en preescolar, primaria y secundaria, dónde la plantilla laboral está conformada en más de un 70 por ciento por mujeres.

Y en el caso de las dependencias que no pueden suspender labores, como la Secretaría de Salud (SSY), de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), las trabajadoras portarán un distintivo en solidaridad al movimiento “Un día sin nosotras”.