MÉRIDA, Yucatán.- El empresario Salvador Selem Hernández señaló ayer que el alcalde de Acanceh, Felipe de Jesús Medina Chi, tomó nuevas represalias en su contra luego de que se negó a entregarle un millón de pesos a cambio de autorizar el permiso de construcción de una gasolinera en esa localidad.

Selem Hernández declaró que el pasado lunes Felipe Medina ordenó a la Policía Municipal detener a cinco albañiles que realizaban labores de construcción de un camellón en un área definida como zona federal, al exterior de la estación de servicios ubicada en la carretera Mérida-Chetumal, a pesar de contar con los permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Cinco albañiles estaban trabajando en el camellón del derecho de vía, paró la patrulla y se los llevó, el argumento fue que no tenían el permiso del municipio, pero el trabajo que se está haciendo es en el área de derecho de vía, es exterior, y tenemos un permiso que nos dio la SCT, el cual está vigente”, comentó.

“El Ayuntamiento negó que tuviera retenidos a los albañiles, (pero) los tuvieron secuestrados desde la 13:00 horas, cuando ocurrió el incidente y hasta la una de la madrugada los liberaron”, indicó.

Salvador Selem agregó que la detención generó la preocupación de los familiares de los albañiles, toda vez que actualmente se transita por un periodo de contingencia sanitaria por el coronavirus.

“Hace unas semanas en ese municipio murieron siete personas por consumir alcohol adulterado, y al que le daban el dinero por la operación clandestina del alcohol era al alcalde, y todo el pueblo lo sabía, a mí me pidió un millón de pesos a cambio del permiso de construcción para la gasolinera, no se los he querido dar, ni se los daré”, subrayó.

Selem Hernández dijo que, en represalia el alcalde de Acanceh con frecuencia intenta intervenir en la construcción de la obra; lo único que trato de hacer es generar fuentes de trabajo para la población, porque una gasolinera opera 24 horas del día, pero al alcalde no le interesa”, apuntó.