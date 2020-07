MÉRIDA, Yucatán.- De acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el 90 por ciento de las empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, está resolviendo la crisis por la pandemia del Covid-19 a través de créditos.

La organización patronal advirtió de que, pese a la reactivación en los sectores esenciales, hay empresas que están al borde de la quiebra y que prácticamente todas han tenido que recurrir a préstamos, ya sea bancarios o a través de algún programa público de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, un sector muy importante, de negocios medianos y grandes tuvo que parar sus líneas de producción. En Yucatán, solo una de cada diez empresas tuvo acceso a un financiamiento bancario en 2018, según los resultados definitivos de los Censos Económicos 2019 del Inegi dados a conocer anteayer.

Contrario a ese año, donde el 48 por ciento indicó que no necesitó el financiamiento, en este 2020 en medio de la pandemia, el panorama para las empresas se ha visto complicado y muchos negocios sin acceso al financiamiento, han tenido que cerrar definitivamente.

Ante este panorama, la mayoría de las organizaciones ante la falta de liquidez para mantenerse al día con el pago de nómina, seguros, servicios, gastos derivados de la “nueva normalidad” y reactivar las operaciones, han tenido que acceder a un crédito o préstamo como única alternativa para seguir operando.

De acuerdo con los Censos Económicos 2019, de las 112 mil 502 empresas registradas en 2018, 12 mil 99 tuvieron acceso a un financiamiento, lo que representa el 10.75 por ciento.

El 20 por ciento de las empresas, que suman 20 mil 69 no adquirió el financiamiento debido a los altos intereses bancarios; el seis por ciento (seis mil 066), no cumplió con los requisitos establecidos por las instituciones financieras; el cuatro por ciento (tres mil 832) no confía en los bancos; el dos por ciento (mil 934) desconoce el procedimiento para realizar los trámites; y el 1.67 por ciento (mil 675) no tuvieron la aprobación de la institución bancaria.

El sector comercio al por menor, con cinco mil 592 empresas, fue el que más financiamiento obtuvo seguido por el comercio mayorista con tres mil 127 negocios, los servicios inmobiliarios con mil 714 empresas y el sector construcción, con 609.