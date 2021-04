Para alcalde no se estudia, cuenta la experiencia: Renán Barrera

MÉRIDA.- “Mi mejor carta de presentación a la ciudad es lo que he hecho, y mis hechos hablan más que mis palabras”, afirma Renán Barrera Concha, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la reelección en la Alcaldía de Mérida, con la campaña “Más Mérida” para consolidar acciones en materia de salud, economía, turismo, infraestructura urbana y generar las condiciones para que haya empleos bien pagados.

Rumbo a las elecciones del domingo 6 de junio, en las que buscará su tercer periodo como presidente municipal, tras ejercer los trienios 2012-2015 y el actual 2018-2021, Renán Barrera remarca que es el que más experiencia tiene para gobernar de entre los nueve candidatos en la contienda, y que al ganar los comicios ampliará los programas exitosos como los microcréditos, porque en la actual campaña la gente está pidiendo apoyos para la reactivación económica y de empleos.

Agregó que en sus periodos como alcalde, las políticas públicas emprendidas han impactado en la disminución de la pobreza y la desigualdad en Mérida.

Entrevistado en un salón de convenciones al norte de Mérida, Renán Barrera reconoce a su familia por acompañarlo en su trayectoria política. Su esposa es Diana Castillo Laviada desde hace 12 años y con quien tiene dos hijos, Renán de 5 años, y Daniela de 3 años.

¿Quién es Renán Barrera?

Siempre hablar de uno mismo es un reto, pero Renán Barrera es una persona que ha estado en el servicio público en los últimos años, pero que antes de estar en ese ámbito siempre ha sido una persona que se ha apasionado e inquietado por estar en grupos de ayuda en todas sus dimensiones.

Desde mi infancia hasta mi juventud siempre he buscado una forma de participar en asuntos de la comunidad, es algo que me enseñaron mis padres pero también es una vocación personal.

Renán está buscando por tercera ocasión la alcaldía con toda su experiencia, con energía, busco dar los mejores años de mi vida por la ciudad.

¿Por qué “Más Mérida”?

“Más Mérida” es consolidar lo bueno que somos y lo bueno que tenemos; Mérida es una ciudad que tiene retos y desafíos como cualquier ciudad, pero “Más Mérida” significa que haya más oportunidades para las personas que hoy no tienen; significa más salud, que es un eje prioritario de la campaña, lo que haremos como ayuntamiento para poder incrementar los indicadores de higiene y de salud que puedan evitar enfermedades en la población; más economía para que haya más empleos con mayor calidad y mejor pagados porque tenemos una de las tasas más bajas de salarios en función de los empleos.

Aquí no hay que medir cuántos empleos se generan sino cuánto se paga por esos empleos generados, y ahí tenemos que mejorar las políticas públicas para hacer una mayor capacitación y hacer un mayor exhorto al sector económico de pagar mejor los salarios.

¿Cómo siente a los ciudadanos en esta campaña electoral atípica ante la pandemia del coronavirus?

Ha sido para mí una motivación tremenda el que a pesar de la pandemia, que tiene una serie de restricciones, en la calle la gente te reconozca, que den su apoyo, las personas que pasamos a saludar a sus casas puedan también compartir un poco sus preocupaciones y sus necesidades.

¿Qué está manifestando la gente en esta campaña?

La gente está pidiendo que haya programas de reactivación económica y de empleos, eso es lo que más he escuchado en la calle, gente que tenía un taller, una actividad o que trabajaba en una empresa, que por daños colaterales de la pandemia han hecho que la economía se vaya para abajo y con ello ciertos sectores muy específicos.

¿Por qué considera que Renán Barrera debe continuar en la Alcaldía de Mérida?

Porque soy el que tiene más experiencia en gobernar la ciudad, sin duda alguna, de todos los candidatos, soy el único que la ha gobernado seis años, con aciertos y errores pero que al final somos una gran ciudad, somos una ciudad ejemplo a nivel nacional e internacional.

También es importante mencionar que soy el único candidato que no viene del PRI, todos los demás candidatos han migrado del PRI hacia otros partidos, yo me mantengo firme, leal.

En caso de ganar ¿quiénes te acompañarán en el siguiente periodo en el Ayuntamiento?

Vamos a hacer un análisis de los resultados de cada funcionario de la actual administración, de los directores, cuáles fueron los objetivos propuestos en un principio, y una vez hecho este estudio para que puedan permanecer aquellos que hayan hecho y hayan cumplido las metas, y aquellos que les haya faltado un poquito hacer un enroque, eventualmente en algunos cargos que puedan ser claves.

¿Qué pendientes dejó en este segundo periodo municipal?

Dejo de pendientes algunas cosas heredadas en algún momento como el “paso deprimido”, que es un gran pendiente, el presidente municipal interino está en los últimos trámites para poder iniciar con la reparación pero es un problema que muchos han querido manejar como si nosotros hubiéramos querido politizarlo, cuando, al contrario, lo que estamos viendo es cómo resolverlo.

¿Qué puede ofrecer de diferente Renán Barrera a Mérida en caso de ser reelecto?

Yo creo que lo que tenemos que hacer es perfeccionar lo que se ha hecho, ampliar los programas exitosos, a lo largo de la campaña estaremos manejando seis ejes principales como son: la economía, turismo, salud, infraestructura urbana, seguridad pública, y a partir de estos sub ejes vamos a presentar propuestas concretas pero lo que puedo decir es que hay una administración dinámica.

¿Cuáles son sus propuestas de campaña?

Las estamos diseñando, pero lo que puedo decir es que la infraestructura de la ciudad está en 95 por ciento, el Inegi nos felicitaba por el grado de impacto que han tenido las políticas públicas municipales en la disminución de la pobreza, la desigualdad.

Hoy por hoy, podemos saber -con dirección, nombre y apellido a quién le falta baño, quién no tiene una vivienda digna, quién no tiene un techo digno, dónde hay una invasión, dónde hay un asentamiento humano y sobre eso trabajar para evitar que ese rezago que siempre tendrá un porcentaje en una ciudad pueda incrementarse.

¿Qué opina de la contienda a la alcaldía de Mérida y sus diferentes adversarios?

Es una campaña especial, primero por la pandemia, segundo porque es la primera ocasión que hay tantos candidatos y candidatas, nunca había habido nueve, creo que cada quien tiene su experiencia y trayectoria pero soy el único que no viene del PRI.

La gente tiene que elegir entre Renán Barrera con seis años de experiencia y una capacidad probada, o improvisar con ex priistas que fueron a acomodarse a otro partido y que no tienen experiencia.

¿Considera que el hecho de haber sido alcalde en dos ocasiones le da una ventaja sobre sus competidores o eso lo compromete a ofrecer algo más?

Sin duda, yo lo comparo siempre diciendo que esto es como ser papá, porque la única manera de aprender es siendo, o teniendo a tu cuidado a un bebé o a un niño, la única forma que sobre la marcha tú puedas aprender es siendo, no se estudia, no hay licenciatura para ser papá como no hay licenciatura para ser alcalde, creo yo las decisiones que hemos tomado, las experiencias que hemos adquirido, la curva de aprendizaje que ya pagaron los meridanos a un equipo que está aceitado, funcionando, que ya sabe qué hacer, eso es fundamental en momentos de incertidumbre.

El dato:

Renán Barrera tiene 42 años de edad, es militante del PAN desde hace 18 años; fue regidor a los 27; diputado local a los 30, y a los 33 fue alcalde de Mérida por primera ocasión.

Licenciado en Derecho con un posgrado en Administración Pública, tiene diplomados en campañas electorales por la Universidad Complutense de Madrid, la George Washington University y por la universidad de Santiago de Chile.