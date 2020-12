Inicia el invierno con la noche más larga del año; 6 ciudades mayas tendrán fenómenos arqueoastronómicos

MÉRIDA, Yucatán.- Pasado mañana, en al menos seis ciudades precolombinas de Yucatán se apreciarán fenómenos arqueoastronómicos relacionados con el solsticio de invierno , que registrará la noche más larga del año , ya que el Sol se pondrá desde las 17:22 horas, dijo el astrónomo yucateco Eddie Ariel Salazar Gamboa.

El académico del Instituto Tecnológico de Mérida descrito que en Yucatán, el cambio de estación se observará en Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Mayapán, Oxkintok, San Antonio Chel y Uxmal. “Este suceso representó para los mayas un ciclo importante desde el punto de vista astronómico, cronológico, agrícola, y religioso”, apuntó.

Salazar Gamboa destacó que el lunes 21 será el día más corto del año, pues el Sol saldrá a las 6:30 horas y se pondrá a las 17:22, por lo que el día durará 10 horas y 52 minutos, y en consecuencia, la noche será más larga.

“Éste mismo día, el Sol tendrá su máxima declinación hacia el Sur, por lo que por varios días se mantendrá en el mismo sitio, desde el punto de vista óptico. Posteriormente comenzará a regresar hacia el ecuador celeste, al cual llegará el mero día del equinoccio de primavera, cuando la noche y el día tengan la misma duración”, abundó.

El lunes 21 de diciembre, a las 4:04 horas, la Tierra tendrá su máxima inclinación, lo que marca el fin del otoño y el inicio del invierno.

“Este suceso es de gran importancia ya que los edificios están alineados en la posición exacta del Sol en esta fecha del año, pero pocas personas lo saben, pues no se divulga, y por ende, el turismo no acude a apreciarlo”, afirmó el profesor emérito de la Uady.

Añadió que gracias al conocimiento plasmado en la arquitectura maya se proyectan fenómenos arqueoastronómicos que se registran en estructuras de diversas urbes prehispánicas, con lo cual los sacerdotes– astrónomos determinaban el fin de un ciclo y el comienzo de otro.

“El solsticio, así como el equinoccio, son sucesos astronómicos importantes para las diversas culturas del mundo, y para los mayas no fue la excepción. Sin embargo, no hay interés por parte del Gobierno en promover los diversos acontecimientos que en al menos seis ciudades prehispánicas de nuestro Estado se registran, pese a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán ya validó su descubrimiento, en Chichén Itzá, no es promovido por el Gobierno estatal y federal”, aseveró Eddie Salazar Gamboa.

Efectos del solsticio

Mencionó que, por ejemplo, en Chichén Itzá ese día se registrará la bisección del Castillo, lo que quiere decir que al atardecer, la pirámide prácticamente estará dividida a la mitad en un juego de luz y sombra que genera el Sol.

“El costado Sur y Poniente del templo dedicado a Kukulcán queda completamente iluminado, mientras que la parte Norte y Oriente, estará totalmente, en sombras. Lo contrario ocurre durante el solsticio de verano, ya que el Sol tiene su máxima declinación al Norte. También se observa un suceso arqueoastronómico en la pirámide de Mayapán, en cuya alfarda repta una serpiente de luz y sombra, y en el caso de ‘El Caracol’, se filtra un halo de luz”, expuso.

Dijo que también ocurren otros fenómenos de luz y sombra en el Templo de las Siete Muñecas de Dzibilchaltún, en el Arco falso del Grupo Ah Canul de Oxkintok, en el “Palacio del Gobernador” y “El Palomar” de Uxmal, así como en la estructura principal de San Antonio Chel.

“En todas estas ciudades precolombinas es notable la causalidad, pues no hay hechos casuales para determinar el solsticio de invierno. Los mayas fueron muy precisos en la construcción de sus edificios ”, concluyó.

El dato