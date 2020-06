MÉRIDA, Yucatán.- Los trabajadores tienen miedo de contagiarse en los paraderos de la ciudad, pues en las horas pico no se guarda la sana distancia debido a que los camiones son insuficientes para atender la demanda de usuarios, por lo que las autoridades deben garantizar que haya suficientes unidades para que no vayan atiborrados, señaló la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope).

El presidente de la Canacope, Jorge Cardeña Licona, dijo que las autoridades están aplicando una férrea vigilancia a los comercios del Centro Histórico para que cumplan con las medidas sanitarias, pero se olvidan de revisar y aplicarlas, por ejemplo, en los paraderos de camiones, donde no se guarda la sana distancia porque no hay suficientes unidades para la demanda de usuarios.

Añadió que “si los comercios en el centro no cumplen con la mínima regla de operación sanitaria, de inmediato proceden a las sanciones o clausura, pero las autoridades no están observando los paraderos, donde por la mañana y tarde hay personas pegaditas esperando el trasporte. De qué sirve tanto protocolo en los comercios si no se aplica la misma medida en el transporte de la ciudad”, cuestionó.

Cardeña Licona apuntó que no cuidar los paraderos de la ciudad pone en riesgo la salud de los trabajadores que utilizan a diario el transporte público, el cual en tiempos normales dejaba mucho que desear.

“Es un punto que se debe cuidar mucho, pues es un enorme foco de posibles contagios de Covid-19 si no se cuidan las medidas de sana distancia y se permite que en los paraderos se arremolinen las personas a la espera por horas de sus unidades de transporte, que no son suficientes para trasladar a la gente”, apuntó.

Larga espera con sana distancia

Decenas de usuarios del transporte urbano de Mérida atraviesan una situación difícil durante las mañanas y tardes para llegar a sus centros de trabajo o a sus viviendas, debido a las largas filas que se forman desde temprano en los paraderos de camiones y combis, las cuales sólo pueden operar a un 50 por ciento de su capacidad.

Las interminables filas de personas que buscan llegar a tiempo a sus empleos se forman desde las 06:30 horas y puede prolongarse hasta las 09:00 horas, de lunes a viernes, aunque los sábados también existen momentos en los que las filas suelen alargarse, sobre todo cuando las personas acuden a realizar compras a tiendas y supermercados.

Personal del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) recorre varios puntos del Centro Histórico para supervisar que los concesionarios y operadores del transporte cumplan con las medidas dictaminadas ante la epidemia del coronavirus Covid-19, y que las personas respeten la sana distancia al esperar una unidad.

Por la distancia de metro y medio que debe existir entre una y otra persona, las filas se extienden hasta dos cuadras desde el lugar en que el camión asciende y desciende pasajeros, razón por la cual se supervisan esos puntos.

Rutas de la zona norte de la ciudad, como Villas Hacienda, Gran Plaza y Las Américas, son algunas que reportan alta demanda de pasajeros, sobre todo de quienes trabajan en viviendas particulares, como encargadas de la limpieza o en loncherías.

En las banquetas de los paraderos se han colocado señalizaciones en color amarillo para indicar a las personas el lugar que deben esperar mientras arriba un autobús o combi, lo cual es respetado por la mayoría de los usuarios, aunque otros deciden no hacerlo.

Elementos de la Policía Municipal y los inspectores del Imdut ayudan a orientar a las personas sobre los paraderos de camiones o combis, ya que algunos fueron reubicados precisamente para mantener la sana distancia y salvaguardar la seguridad de los usuarios.

Además, todas las personas que viajan en el transporte urbano deben portar el cubrebocas, y en el interior de las unidades deben permanecer en los asientos y espacios marcados por los operadores y el propio Imdut, para prevenir posibles contagios de Covid-19.

Por su parte, las personas que provienen de los municipios del interior del Estado deben anticiparse con mucho más tiempo para llegar con puntualidad a sus trabajos, porque deben considerar los minutos de espera en los paraderos.