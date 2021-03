Traducción al lenguaje de señas resulta afectada por el uso de cubrebocas

MÉRIDA.- Para los traductores de la lengua de señas, la pandemia de Covid-19 ha dificultado aún más su labor, ya que deben convertir contextos lingüísticos y culturales para que la gente con discapacidad auditiva los entienda, pero el uso del cubrebocas se ha convertido en un obstáculo.

Ángel de Jesús Espadas Monsreal, uno de los traductores de lengua de señas que trabaja en el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, señala que con facilidad aprendió a comunicarse de esta manera.

La gente lo mira en los eventos oficiales del Ejecutivo y en un principio piensa que es discapacitado, pero habla y escucha a la perfección.

—Antes de la pandemia eran en vivo las traducciones, estabas en la tarima, a un lado, e interpretabas y podías tomarte el tiempo, no se cortaba, como ahora en los videos, ibas a la par, se le preguntó en entrevista efectuada en un salón de la dirección del Iipedey, en la ex Penitenciaría Juárez.

—Pero ahora veo que tienes que usar el cubrebocas, ¿cómo le haces para que se transmita el mensaje? ¿Hay más dificultades?

—La verdad es que un intérprete debe tener la cara descubierta no solo por el tema de la lectura de los labios, sino por la expresión facial, la mirada intencional para transmitir el contexto y mensaje de mejor manera. Sí, es una cuestión que se dificulta por el Covid, no se puede dar de la mejor manera. Pero si me ponen aparte, en otro salón, de la gente, con toda libertad me quito el cubrebocas.

—¿Qué dice tu familia, tus amigos, de tu trabajo?

—Mi familia está contenta, orgullosa de ver que me he desarrollado dentro de este campo. Ellos lo ven como una labor importante, incluso en mi familia no hay personas con discapacidad auditiva, les sorprende el hecho de que haya aprendido muy fácil. Y mis amigos están sorprendidos, me ven en la tele, me preguntan cómo es que hago esto.

—¿Se pueden tomar clases para aprender esta lengua?

—¡Claro!, hay asociaciones, institutos, que dan clase de lengua de señas.

Ángel habla haciendo ademanes. No hace aspavientos, pero mueve mucho las manos. Y sus ojos también transmiten sus palabras, son expresivos, denotan a un hombre alegre, risueño.

