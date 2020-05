Umán solicitará un crédito por 10 mdp para reactivar la economía

MÉRIDA, Yucatán.- Ante falta de apoyo del Gobierno federal por esta contingencia sanitaria, el alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, solicitará al Congreso del Estado un préstamo de 10 millones de pesos para pagar a largo plazo, para invertir en obra pública, con el objetivo de reactivar la economía en el municipio una vez que concluya este problema de salud.

Precisó que están pidiendo esta cantidad para pagar a 15 años; estos recursos se dirigirían a obra pública, ya que en el municipio hay muchas necesidades, se requiere invertir en las vialidades, hace falta repavimentación, bacheo, agua potable, alumbrado público y en educación, entre otras cosas.

“El Gobierno federal no nos ha apoyado en nada como alcaldes, en particular a Umán, lo que puedo decir es que el único que ha estado pendiente del municipio es el gobernador Mauricio Vila Dosal, que nos ha apoyado no solo con alimentos, sino con un recurso para adquirir gel antibacterial, cubrebocas, y todo lo que se requiera para brindarle a la gente”, aseguró.

El primer edil dijo que a pesar de los múltiples llamados para que las autoridades federales intervengan con medidas de apoyo a la población, como empleo y la economía del municipio, su voz y la de los habitantes no han tenido respuesta, por lo que en breve harán llegar esta solicitud al Legislativo local en espera que tenga una solución positiva.