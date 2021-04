Yucatán: Estos son los beneficios para la salud que ofrece la chaya al ser consumida

MÉRIDA.- La chaya es absolutamente todo menos un fraude: hay una gran cantidad de estudios hechos a nivel estatal, nacional e internacional sobre las propiedades nutricionales y terapéuticas de esta planta que la avalan , informó el departamento de Nutrición y Enfermedades Crónicas de los Servicios de Salud de Yucatán.

La chaya tiene altos niveles de hierro, proteína de muy buena calidad (cerca de 5.7% de proteína), fibra (1.9%), calcio (199 mg / 100g), potasio, vitaminas A y C, además de compuestos carotenoides, minerales magnesio , sodio, cobre y zinc, esenciales para las funciones cerebrales y el crecimiento, señaló la dirección de la instancia estatal Ileana Fajardo Niquete.

Dijo que de los efectos más potentes que se han encontrado en la chaya, con estudios científicos de por medio, está su poder hipoglucemiante, es decir, que tiene un efecto sobre la glucosa del cuerpo, lo cual ayuda a la reducción y regularización de los niveles de esta sustancia.

Según el especialista existen muchos estudios hechos con extractos de chaya en los que se han encontrado resultados similares que comparan sus efectos con medicamentos potentes como la glibenclamida y la metformina, por eso se recomienda mucho a personas con diabetes.

“Muy comprobado también es su efecto antioxidante que junto con los radicales libres detiene los procesos oxidativos que se dan en las células, que es lo que ocasiona el envejecimiento, por tanto también es muy recomendado en una dieta habitual”, apuntó.

La funcionaria explicó que otro efecto muy sustentado es el hipolipidémico, esto significa que puede reducir los niveles de triglicéridos y colesterol en el organismo; estas propiedades pueden parecer fantasiosas, pero no lo son; efectivamente es una hoja quelite que si tiene todas estas propiedades, mucho más fuertes que sus compañeras las espinacas, las lechugas o las acelgas.

“No se puede hablar de enfermedades a las que no ayude”, abundó la nutrióloga, quien indicó que al final se trata de un producto natural, que no hace daño; lo cierto es que si se está en un tratamiento farmacológico se debe enriquecer la alimentación con productos como la chaya, que apoyan el proceso de sanación, pero no se deben abandonar los tratamientos médicos porque de ninguna manera los sustituye.

“Esto es una sinergia: si se sigue bien el tratamiento farmacológico, se consumen productos naturales, se aleja uno de los productos ultraprocesados ​​y se hace actividad física, esta suma de eventos tendrá un impacto en la salud; los efectos no son de un día para otro, pues las dosis son a largo plazo y se deben consumir de manera habitual para ver un cambio ”, aseveró.

Por otra parte, Fajardo Niquete comentó que la chaya es gastronómicamente muy versátil, pues conserva sus propiedades usadas en infusión, para hacer aguas o tés; la hoja de esta planta funciona si es cocida para agregarse al huevo, los tamales o al "brazo de reina", además de que no representa ningún peligro y no tiene ninguna restricción para algún grupo de edad en la población.

“Es una maravilla, es alimento que lo tenemos aquí y nos demuestra las bondades de seguir una alimentación tradicional, basada en la dieta de la milpa que está llena de productos naturales de la región ya medida que comemos productos que vienen de la naturaleza, nuestra alimentación y salud es mejor ”, finalizó.

