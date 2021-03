Yucatán: Incendio consume dos casas en comisaría de Peto

PETO, Yuc.- Un voraz incendio acabó con dos casas en la comisaría de Yaxcopil . Las chispas de la candela de la cocina llegaron al techo de huano y en minutos todo quedó en cenizas.

Alrededor de las 3 de la tarde de ayer, policías y bomberos se movilizaron a la comisaría de Yaxcopil para combatir un incendio, que ya se había extendido en dos casas y amenazaba con destruir más propiedades de los vecinos.

Rápidamente, los traga-humo se dieron a la tarea de lidiar con las llamas hasta sofocarlas en su totalidad. Así mismo, hicieron un recorrido para cerciorarse que todo estaba bajo control.

Al final, cuando todo estaba en cenizas, el propietario Justo Pablo Teh Peraza dijo que en la mañana cocinó y no apagó el fuego antes de ir a su milpa, cree que las chispas de los leños llegaron hasta el techo y se originó el incendio, que se extendió a una casa que no está habitada y que pertenece a Rosario Chi May.

También te puede interesar:

Revelan 'lista negra' de los funcionarios públicos de Yucatán con cero transparencia

Yucatán: Exploradores comparten en redes hallazgo de viejas tumbas en Misnebalam

Analizan regreso del público al Kukulcán para juegos de Leones de Yucatán