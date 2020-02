MÉRIDA, Yuc.-Una alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ha hecho público el caso sujeto que se dedica a acosar a estudiantes de ese plantel y que según comentarios a su publicación en redes sociales ha molestado a otras jóvenes.

“Ayer por la tarde, aproximadamente como a la una, una amiga sufrió de un acoso por parte de este señor F.G.O.B. Y realmente esta no es la primera vez que pasa, ya que hace unos meses me pasó casi lo mismo; desde hace tiempo anda rondando por la facultad de odontología y el centenario en busca de chicas que puedan caer en su trampa”, señala J.P. en una denuncia en su perfil de Facebook.

“Comienza hablándote sobre cualquier cosa, y acto seguido, te dice que estás bonita y que te quiere conocer, te invita a un café o al parque de la paz para ‘platicar’. A pesar de decirle que no puedes, él no te deja ir y es capaz de tomarte del brazo o la mano (no de una manera agresiva, ya que no quiere demostrar sus intenciones) para insistirte en quedarte”, señala la queja.

La joven J.P. explica que su amiga pudo actuar rápido y buscó a un policía, a quien le mostró un video sobre cómo actúa, por lo que el agente lo detuvo.

La joven señala que dicho sujeto que no sólo se presenta en los alrededores de la Facultad, sino que también se le ha visto en el Centro con el mismo modus operandi.

Un caso similar fue dado a conocer por Novedades Yucatán en junio del año pasado sobre un individuo apodado "tocanalgas" por que se dedica a perseguir jóvenes en el Centro de Mérida para tocarles los glúteos.

Cabe señalar que en Mérida, las personas que incurren en acoso callejero son sancionadas hasta con 36 horas de arresto.