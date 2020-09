Yucatán: Joven evita ataque sexual a mujer que caminaba por barrio del Chembech en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- En redes sociales se dio a conocer un caso de abuso sexual o intento de violación en calles del Centro de Mérida, hecho en el que afortunadamente se arrestó al sospechoso gracias a la ayuda de los vecinos.

El usuario Alex “N” señaló en Facebook que aproximadamente a las 12:30 horas de este miércoles se movía en su auto sobre la calle 36 con 53 del Centro, cerca del mercado municipal “Chembech”, cuando observó que un individuo perseguía de manera sospechosa a una muchacha.

Por ello, decidió dar vuelta a la manzana y vio el momento en que el sujeto atacó de manera sexual a la mujer, por lo que descendió de su auto y el agresor se asustó y corrió.

“Al verme el sujeto corre y yo lo persigo, unas personas del lugar me escuchan y me ayudan a parar a este individuo a la altura del Dunosusa...Por responder a la agresión de este individuo terminé con un tobillo lastimado y un dedo del pie hinchado, gracias a dios a la muchacha no le pasó nada, y el sujeto fue entregado a disposición de la Policía”, detalló el joven en su cuenta.

La denuncia. (Foto: redes sociales)

“Estén alertas mujeres, y gracias a Dios que me puso en ese momento y pude ayudarla, recuerden no están solas, y así pudo ser mi hermana, mi mamá o mi esposa, a la mujer no se le toca, por favor cuídense”, alertó Alex “N”.

Multas por acoso callejero en Mérida

Cabe señalar que desde el pasado 14 de septiembre del 2019 entraron en vigor en Mérida las multas y arrestos de hasta 36 horas para las personas que acosen sexualmente a las mujeres en las calles de la capital y en el transporte público.

Se trata de reformas y adiciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida.

Dicha ley también castiga a quienes acosen sexualmente a niñas y niños en Mérida.

Se estableció un arresto inconmutable, que no puede ser cambiado por otra sanción, por 36 horas para el infractor, aunado a que se aumentaron las multas por este ilícito, que pasaron de 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, que van de los 844 a los dos mil 534 pesos.