MÉRIDA, Yuc.- En un video publicado en su cuenta de Facebook, el alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, manifestó que siente impotencia y mucha molestia porque la población en general no está respetando la cuarentena y por que la Comisión de Derechos Humanos le señaló que lo pueden destituir por el trabajo sanitario preventivo que está haciendo.

El munícipe subraya al principio del video que Umán de golpe sumó en las últimas 24 horas siete nuevos casos positivos, y que el total ya es de 23 personas contagiadas, por lo que, pese al toque de queda implantado por él, la gente sigue saliendo a las calles y la enfermedad se sigue propagando.

Umán es hoy uno de los municipios yucatecos con más casos de coronavirus.

“Quisiera hacerle una pregunta a Derechos Humanos, que me emitió una recomendación por aplicar la restricción de que las personas a partir de las 9 de la noche ya no estén en las calles”, dice Ruz Guzmán.

“Que (según Derehos Humanos) lo único que puedo recomendar a la gente es que no salga de sus casas y que no podemos arrestar a ninguna persona; no podemos multar a ninguna persona porque estamos violando sus derechos al prohibir su libre tránsito”, detalló.

El edil se expresó muy enfadado porque Derechos Humanos también le dijo que por aplicar el toque de queda puede ser destituído de su cargo.

Asimismo, Ruz Guzmán contó que muchas personas le han ido a reclamar que no les tocó despensa que porque habían salido a la calle a estar con algún pariente o amigo. “En unos días no va a haber 23 casos, todo Umán va a estar contagiado”, concluyó el edil.