Circula en redes que vuelo de Cancún a CDMX fue desviado a Mérida por despresurización

Novedades Yucatán/MÉRIDA

El avión A320Neo de la empresa Viva Aerobús, que volaba de Cancún a la Ciudad de México, tuvo que aterrizar de emergencia esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón”.

Según información que circuló en redes sociales la tarde de este martes, la aeronave tuvo problemas de despresurización y aterrizó de emergencia en Mérida.

Viva Aerobus Flight #VB1031 #VIV1031 from Cancun to Mexico City has declared an emergency and is attempting to land at Mérida #MID Airport. It has made one pass over the airport without landing. https://t.co/OJVPDtJhVO pic.twitter.com/f4GtMQsiTp