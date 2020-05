Aumenta caza y venta de aves exóticas por contingencia en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- La Red Climática Ecológica Ambiental denunció que existe una red que comercializa aves exóticas de manera ilegal en Yucatán y debido a la contingencia en las redes sociales hay un aumento en la compra y venta de estos ejemplares en la entidad.

El responsable del Programa de Conservación de Aves de Pronatura Península de Yucatán, Ernesto Gómez Uc, aseguró que la comercialización de este tipo de especies se realiza desde hace tiempo, ya que la caza de aves es una actividad arraigada y culturalmente aceptada en el Estado.

Por ejemplo, en Facebook se pueden encontrar páginas como “Adictos a la pesca Yucatán”, que ofrecen varios tipos de pájaros y anuncian el lugar dónde los cazaron, algunos hasta los precios.

Según el grupo defensor de animales y medio ambiente, muchas son especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Gómez Uc indicó que es una situación que “siempre ha existido y los cazadores no toman en cuenta la ley, ya que para cazar un animal de ese tipo, primero se tiene que hacer un estudio y monitoreo de la cantidad de aves que hay en la región que se quiera cazar, todo ello mediante una Unidad de Manejo Ambiental (UMA).

“Hay una especie que se llama azulillo siete colores o mariposo, el cual capturan en su mayoría al macho, lo que provoca que esta especie no se reproduzca, polinice, sea controlador de plagas y dispersor de semillas, lo que no sólo afecta a la especie si no también al medio ambiente”, explicó.

Algunas publicaciones que se hacen en las redes donde comercializan aves, mencionan que cuentan con los documentos para garantizar la legal procedencia y transporte de especies que están en peligro de extinción como el cardenal, lo cual sería falso.

El especialista en dicha fauna dijo que como parte del trabajo que realizan en Pronatura Península de Yucatán, promueven el cuidado de las especies en las comunidades del interior del Estado, donde se registra más esta actividad.

“Tener un pájaro de ornato no es la mejor manera de conservar un animal, además es importante erradicar la cultura de la caza de aves, que desde tiempo atrás se viene haciendo, es una actividad que se hereda”, finalizó.