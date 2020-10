Yucatán: ¿Conoces la leyenda de la cueva Box Áaktun en Tetiz? Dicen que ahí se detuvo el tiempo

MÉRIDA, Yuc.- Nos encontramos en época de Hanal Pixán, de recordar a los difuntos, y es común que las y los abuelos transmitan viejas leyendas que se cuentan entre los vivos.

Una de estas leyendas tiene que ver con la misteriosa caverna llamada Box Áaktun, que significa Cueva Negra en maya, la cual se localiza en el municipio de Tetiz.

La gente del pueblo la conoce y cuenta que en esa cavidad el tiempo se detiene, que es como un portal dimensional, pues mientras las horas normales pasan afuera, dentro de la caverna oscura, el tiempo no existe.

El arqueólogo de la UADY y reconocido estudioso de los mitos mayas, Carlos Augusto Evia Cervantes, rastreando estas historias visitó Box Áaktun y escribió su experiencia sobre la leyenda que rodea la Cueva Negra.

A continuación reproducimos su relato escrito para la revista Jalal de temas mayas:

Un señor llamado Candelario Puc Baas, milpero de la región de Tetiz, y que ayudaba a las labores de mantenimiento en el asilo de ancianos de Hunucmá, me preguntó un día si lo acompañaba a una gruta llamada Box Áaktun (Cueva Negra), cercana al municipio.

Le dije que sí. Nos pusimos de acuerdo y fuimos a ver esa gruta a las cinco de la mañana del domingo 22 de febrero de 1992.

En el camino me contó que hace mucho tiempo tres hombres del pueblo de Tetiz planearon robar la campana del templo católico. Como se rumoraba que era de oro pensaron que debía valer mucho dinero.

Se pusieron de acuerdo y en cierta ocasión, ya muy entrada la noche, se metieron a la iglesia y cometieron el robo.

Caverna de Yucatán. (contexto internet)

Cuando salieron del templo se dirigieron a la cueva Box Áaktun para esconder la campana. Dejarían pasar un tiempo y luego irían por ella para tratar de venderla en algún lugar.

Pero el sacrilegio no se quedaría sin castigo. A los pocos días, los ladrones empezaron a sufrir una enfermedad terrible. Se les empezó a pudrir el cuerpo.

A uno le empezó por los brazos, a otro por los pies y al tercero por la cara. Dicen que se les caía en pedazos la carne podrida. Desesperados, no tardaron mucho en confesar su delito a la gente y pedir perdón al cura.

No obstante, los tres murieron en medio de terrible sufrimiento. Antes de fallecer, confesaron el lugar en el que habían escondido la campana. No faltó algún valiente que fuera a buscarla a la cueva pero nadie la encontró.

Entramos a la cueva buscando la campana

Cuando nosotros entramos a la cueva, la revisamos toda. En realidad era una cueva pequeña, un poco incómoda para recorrer pues su techo es muy bajo. Pero no hallamos ninguna campana.

Cuando nos cansamos de buscarla nos sentamos a conversar dentro de la gruta. Don Candelario me dijo que no era la primera vez que entraba a la cueva.

Me contó que en una ocasión fue a su milpa que estaba cerca de ese lugar pero empezó a llover y se refugió en la cavidad.

Para no aburrirse sacó un cigarro y lo fumó. “Según yo –dice Candelario– no pasó más de media hora en que amainó la lluvia; después salí de la caverna para regresar a mi casa”.

Cuando llegué me dice mi esposa: “Candelario ¿dónde estabas. Desde ayer te fuiste y no regresabas, ya me habías asustado, iba a llamar a la Policía”.

Don Candelario hasta hoy no sabe lo que pasó en la gruta, pero según él sólo permaneció un rato adentro, lo que dura fumar un cigarro y esperar que pase la lluvia.

Cuando don Candelario terminó su relato salimos de la gruta en Tetiz y regresamos a Hunucmá, municipio vecino, a las 11 de la mañana.