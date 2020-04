MÉRIDA, Yuc.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Yucatán llamó al Congreso del Estado a aprobar la solicitud de empréstito enviada por el Poder Ejecutivo estatal por hasta mil 728 millones de pesos para enfrentar la afectación económica que genera la pandemia del coronavirus.

El dirigente de la Canacar, Francisco Rivas Gamboa, dijo que urge inyectar recursos a todos los sectores económicos del Estado que están siendo severamente afectados, por lo que pidió a los diputados dejar a un lado la “grilla” y los intereses personales y aprobar el préstamo.

De lo contrario, señalan, la situación económica se volverá “una tragedia”.

“Hacemos el llamado a los diputados de oposición del Congreso del Estado para que aprueben la solicitud enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, y si tienen dudas que se nombre un comité de vigilancia, que sea transparente todo, pero hay que aprobar esta solicitud, el sector empresarial de Yucatán está preocupado por la situación económica en el Estado y en el país”, expresó.

“Estamos preocupados por todo lo que está pasando, vivimos tiempos que nunca imaginamos, que desconocemos totalmente, tenemos que adaptarnos a las medidas y cuidarlas en el futuro porque ya no va ser lo mismo, mientras no encontremos una vacuna contra el coronavirus esto no va a cambiar mucho”, finalizó.