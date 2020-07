Reinicio de clases en Yucatán podría ser en línea; propone el magisterio

MÉRIDA, Yuc.- Dado que los contagios de coronavirus no han disminuido en el Estado y es muy probable que el riesgo todavía sea alto en el mes de agosto, el magisterio yucateco propuso a las autoridades educativas que el inicio del curso escolar 2020-2021, programado para el lunes 24 de ese mes, sea completamente en línea.

Sobre el tema, Javier Pacab Santana, encargado de asuntos laborales en educación básica del Gremio Nacional de los Trabajadores de la Educación (GNTE), comentó que ahora que el curso 2019-2020 ha terminado, los profesores y directores de cada escuela han programado reuniones virtuales para analizar cada entorno de sus escuelas, ante un posible regreso a clases de forma presencial.

No obstante, y al ver las condiciones actuales en las que se encuentra la entidad respecto a esta pandemia, comentó que será casi imposible que los alumnos de nivel básico y medio superior puedan regresar a las aulas el próximo lunes 24 de agosto, como se había planteado en un primer momento, por lo que analizarán las posibilidades de arrancar de forma virtual.

Reconoció que si bien es cierto que las medidas anunciadas por la Secretaría de Educación del Gobierno Estatal (Segey) para iniciar el curso escolar de forma presencial y con horarios diferidos podría haber sido de utilidad, en el actual escenario en el que se encuentra la entidad será más complicado poder aplicarlo en las aulas.

“Hemos leído algunas de las fechas de arranque del siguiente ciclo escolar, sin embargo, nosotros consideramos que esas fechas no son definitivas, puesto que no se va a iniciar el curso escolar presencial hasta que el semáforo de riesgo no esté en el color verde”, apuntó.

El también profesor de escuelas secundarias, opinó que de manera general y de acuerdo al sentir de los maestros yucatecos, se tendrá que regresar a clases presenciales hasta que ya no exista peligro de contagios o brotes de coronavirus en las escuelas.

Compartió que aunque se mantengan horarios diferidos con el 50 por ciento de los alumnos de un salón que asista un día y el otro 50 por ciento al siguiente, no se podría frenar la epidemia, dado que se estaría conviviendo en un mismo espacio, que es el salón de clases y las demás instalaciones de los colegios.

“En este momento en el que vemos que todos los casos de coronavirus en Yucatán están en aumento, creemos conveniente que hasta que el semáforo esté en el color verde se regresen a las clases presenciales, pero no vamos a descuidar las clases porque podríamos iniciar las clases de forma virtual y a distancia”, asentó.

Por ello, comentó que en las próximas semanas los profesores se sumarían a cursos de capacitación y orientación sobre las clases en línea, con la finalidad de mejorar la experiencia de los primeros meses de confinamiento en el que se logró aun así, concluir con el período escolar 2019-2020.

De acuerdo a los datos de la Segey, existen 424 mil estudiantes de nivel básico, 96 mil 843 en el nivel medio superior y 75 mil 805 alumnos que cursan sus estudios en el nivel superior, lo que suma un total de 597 mil 639 alumnos en todos los niveles.