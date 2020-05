MÉRIDA, Yuc.- A través de cartas publicadas en los perfiles de Facebook del restaurante-bar “La Mercadería” y de “Carlos Cardenas Caceres”, director general del restaurante Leo, según señala dicha red social, los empresarios acusan abusos en el cobro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El dia de hoy recibí mi recibo de energía eléctrica con fecha de vencimiento de dia 23 de mayo de 2020 de mi sucursal de Restaurante Leo de Plaza Fiesta y me encontré con la sorprendente y nada agradable noticia de que el recibo me llegó por 9 mil 725 pesos del periodo del 05 de marzo al 05 de mayo del presente año”, señala Carlos Cárdenas del restaurante Leo.

“Sorprendente debido a que desde el 20 de marzo en los inicios del Covid-19 reducimos nuestra horario laboral a la mitad y a partir del 1 de abril la plaza cerró de manera total y nosotros con ella, y fuera de reducir en más de la mitad como era de esperarse, tuvieron el descaro de aumentarme el importe a pagar”, agrega.

“CFE como esperas que yo pague algo que ni siquiera consumí, con cero ingresos y ningún tipo de apoyo para afrontar mis obligaciones con mis trabajadores, te debo casi la nómina de media quincena de esa sucursal”, señala la carta.

Carta sobre cobre de CFE. (Foto: redes sociales)

En el caso del restaurante “La Mercadería” los términos son similares y la cuenta a deber ante CFE es 48 mil pesos, mientras el restaurante estuvo cerrado, según reza el escrito compartido en su muro de Facebook.

“Hasta el día de hoy viernes 15 de mayo, he cumplido y pagado todas mis obligaciones, son ya 7 semanas en las que he depositado puntualmente sueldos, intentando sostener a las casi 50 familias que dependen de éste sueño, mismo que estoy dispuesto a defender hasta donde mis fuerzas y recursos me lo permitan. Sin embargo, el día de ayer llegó como lo hace mensualmente el recibo de energía eléctrica, el cual vence el 22 de mayo y corresponde al consumo del 3 de abril al 6 de mayo, (periodo en que el establecimiento ha estado completamente cerrado con un monto a pagar de 48 mil pesos”.

“¿Cómo espera la Comisión Federal de Electricidad que se pague semejante cantidad, de una energía, que no consumimos, en plena contingencia y con 0% de ingresos, sin tener que dejar sin sustento a esas 50 familias de las que me siento totalmente responsable?”, añade el escrito.

Carta sobre cobro de CFE. (Foto: redes sociales)