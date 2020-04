Falta de apoyo a empresas por parte de Federación, llevará a despidos: Coparmex Mérida

MÉRIDA, Yuc.- El presidente de la Coparmex-Mérida, Fernando Ponce Díaz, consideró que las medidas económicas de apoyo del Gobierno Federal al sector empresarial por el impacto de la pandemia de Covid-19 llevará al cierre de firmas en todo el país, puesto que muchas pequeñas, medianas y micro compañías tendrán que cerrar o despedir empleados.

A través de un video mensaje, el dirigente empresarial criticó que la Federación no haya destinado apoyos a las empresas mexicanas como es el diferimiento de pagos de impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que no es lo mismo que no querer pagar los impuestos.

“En su mensaje no dijo nada de aplicar descuentos en el consumo de energía eléctrica, nada sobre facilidades en el pago de las cuotas del IMSS y cero apoyos económicos en el pago de las nóminas de las empresas, entre otros más que se esperaban se anunciara”, apuntó.

Ponce Díaz apuntó que como sector empresarial no claudicaran y seguirán con sus válidas exigencias ante la Federación, esto con apoyo de la Coparmex nacional.