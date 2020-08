MÉRIDA, Yuc.- El Gobierno del Estado dio a conocer que en Yucatán van a la baja los indicadores sobre el avance del coronavirus, lo cual se debe, principalmente, a las medidas tomadas desde el 16 de julio pasado.

Por ello, los ingresos hospitalarios, el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización y el número de contagios diarios han tenido una notable reducción, y como ejemplo se mencionó que antes del 16 de julio, el promedio de casos diarios de coronavirus era de 250, y ahora el promedio está en 130 casos diarios.

Ante asociaciones civiles y organizaciones estudiantiles, el gobernador Mauricio Vila Dosal amplió esos datos, recordando que el 14 de julio anunció medidas que comenzaron a implementarse el jueves 16 de julio, entre ellas la restricción a la movilidad nocturna (10:30 pm a 5:00 am y de 9:00 pm a 5:00 am para municipios costeros), Ley Seca en todo el estado, cierre de actividades no esenciales a partir de las 6:00 pm, entre otras.

Ello ha permitido un descenso importante en los números de contagios, hospitalizaciones y demás, explicándose que la pandemia tiene ciclos de 14 días, por lo que durante dos semanas desde que empezaron a aplicarse las medidas antes mencionadas no se observaba el impacto real.

Sin embargo, luego de ese tiempo los índices empezaron a bajar paulatinamente, siendo el indicador más importante la capacidad hospitalaria.

A partir del jueves 30 de julio que había 579 hospitalizados, se comenzó a registrar un leve decremento y durante las siguientes semanas ha logrado reducirse hasta llegar ayer a 383 pacientes en hospitales públicos.

Los ingresos hospitalarios diarios también han ido bajando desde el 30 de julio, cuando había una media semanal de 73 ingresos, y al corte del 23 de agosto el promedio semanal bajó a 52 admisiones.

Los datos apuntan que ahora nos encontramos en los mismos niveles que estábamos a mediados de julio, pero entonces la tendencia era a la alza, y ahora es la baja, por lo que el Comité de epidemiólogos y expertos en salud sugirió mantenerlas para seguir disminuyendo los indicadores y prepararnos para continuar avanzando en la reapertura económica.