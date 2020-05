Profesores con 50, 40 y 30 años de trayectoria recibieron medallas y estímulos económicos

MÉRIDA, Yuc.- Hasta la puerta de sus hogares, un total de 372 docentes con 50, 40, y 30 años de trayectoria magisterial recibieron medallas y estímulos económicos como un reconocimiento del Gobierno del Estado por la importante labor que realizan todos los días.

Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, personal de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), siguiendo los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, fue el encargado de llevar estas distinciones hasta la puerta de los hogares de los profesores.

En el marco del Día del Maestro, fueron 372 docentes los distinguidos.

Este año, 306 maestras y maestros son galardonados con el reconocimiento “Raquel Dzib Cicero”, 57 con la condecoración “Ignacio Manuel Altamirano” y 9 con la medalla “Pablo Moreno Triay”.

María Esther Zita de Jesús López Preciat tiene 50 años de ser la primera figura docente de muchas niñas y niños, a quien el sentimiento de brindar los conocimientos iniciales es lo que la motiva a seguir enseñando, más ahora, que los docentes se enfrentan a los cambios de rutina por la emergencia sanitaria mundial.

La profesora ha dedicado 5 décadas de su vida a compartir sus conocimientos con decenas de generaciones de niños, lo que la ha hecho acreedora de la medalla “Pablo Moreno Triay”, la cual recibió en su casa con mucha emoción.

“Esta medalla representa toda una vida de trabajo, no me he jubilado para seguir siendo una guía para niñas y niños de preescolar. Somos los cimientos de todo lo que es la enseñanza, más en esta época donde los valores son importantes”, enfatizó.

A propósito de la efeméride, autoridades del rubro coincidieron en que las acciones preventivas derivadas del Covid-19 han sido más efectivas gracias a la suma de la comunidad docente, que en situaciones extraordinarias como las actuales, continúan apoyando a la niñez y juventud compartiendo contenidos en plataformas digitales.