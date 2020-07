Ola de contagios en el PAN; ahora diputada Kathia Bolio informa que tiene Covid-19

MÉRIDA, Yuc.- Por medio de sus redes sociales, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kathia Bolio Pinelo informó que se contagió de Covid-19.

“Les comparto que me han confirmado por medio de estudios de laboratorio que me he contagiado de Covid-19. Con mi esposo Juan e hijos nos encontramos estables en casa, luchando contra la enfermedad y continuaremos con la cuarentena que se requiera y en aislamiento necesario”, aseveró este miércoles en si cuenta de Facebook.

Con este caso, ya son cuatro diputados del PAN que se encuentran en cuarentena por el virus.

El pasado 16 de julio el diputado panista Manuel Díaz Suárez anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba que se hizo de Covid-19.

Mientras el 15 de julio el diputado federal Elías Lixa del mismo partido dio a conocer que salió positivo a coronavirus luego de haber mantenido contacto con un compañero enfermo.

Hay que recordar que la diputada federal del PAN, Cecilia Patrón Laviada, también informó por sus redes sociales que dio positivo a Covid-19, pero el pasado 24 de mayo, por lo que ya debe estar en recuperación.

Asimismo, el 10 de julio, el diputado local del PRI, Enrique Castillo Ruz decidió ponerse en cuarentena luego de que un familiar cercano diera positivo a Covid 19.