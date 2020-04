Seguro de Desempleo llega hasta pobladores de Kopomá y Samahil

MÉRIDA, Yuc.- La emergencia sanitaria por Covid-19 ha afectado económicamente a las familias de yucatecos que se han quedado sin empleo o incluso se ha visto obligadas a renunciar a ellos para proteger su salud, tal es el caso de Carmela Euán Collí, quien lleva más de un mes sin trabajar como empleada doméstica para proteger su salud.

“Dejé de trabajar por la enfermedad del coronavirus, pues en la casa donde trabajaba no me daban permiso de faltar y tenía que viajar diario a Mérida y como es muy peligroso, decidí mejor dejar de ir y quedarme en casa para cuidarme”, indicó la mujer.

Este hecho, colocó a la originaria del municipio de Kopomá y en una situación difícil económicamente, pues junto con su esposo sostienen a su familia conformada por dos hijos y una nieta, por lo que el pasar de los días para Carmela Euán Collí eran cada vez más preocupantes y llenos de incertidumbre.

Sin embargo, su situación se revirtió al recibir el primero de dos pagos de dos mil 500 pesos como parte del Seguro de Desempleo contemplado dentro del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud.

“Mi hijo me inscribió porque yo no sé utilizar el Internet y la verdad no me lo esperaba, es un apoyo que me va a ayudar muchísimo porque no puedo ir a trabajar, primero es la salud y como dice el gobernador, hay que quedarse en casa y cuidarnos todos”, dijo.

Los apoyos continúan entregándose en los municipios. (Novedades Yucatán)

Ahí mismo en Kopomá, se encuentra la casa de Marcelino Uc Cab, un padre de familia de 52 años de edad, que perdió su trabajo de albañil por la actual emergencia sanitaria y que se encuentra sin ingresos para poder mantener a su madre, esposa y a sus dos hijos.

“Llevo 5 semanas sin trabajar ni tener ingresos y mi esposa también se quedó sin trabajo por el coronavirus. Mi patrón me dijo que hasta aquí llegamos y mejor se detenían las labores para no arriesgar nuestra salud, me pagó tres días más y es con lo que hemos estado viviendo estas semanas, pero ya no teníamos más hasta hoy que me llegó este apoyo” relató el hombre.

Samahil

Al mismo tiempo, en el municipio de Samahil, se entregaron otros apoyos más de Seguro de Desempleo, casa por casa para evitar las aglomeraciones de gente y proteger la salud de los yucatecos.

El apoyo económico llegó hasta la comisaría Tamchén de este municipio, donde habita Benito Chávez Chan, quien trabajaba de mototaxista, pero dejó que ofrecer servicio de transporte para proteger la salud de su esposa, pues es hipertensa y pertenece al grupo de población vulnerable al coronavirus.

Sin embargo, en medio de esta difícil situación, la familia de Chávez Chan encontró alivio al recibir el apoyo económico del Seguro de Desempleo.

“Este dinero nos ayudará para comprar comida más que nada y de esto nos vamos a sostener mientras pasa la Fase 3, ahora me siento un poco más tranquilo en el sentido de ánimo”, indicó Chávez Chan.