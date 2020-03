Llaman a evitar estafas en trámites de Visa en consulado de EU en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Ante el registro de varios casos en los que ciudadanos son estafados por personas externas al consulado de Estados Unidos para realizar trámites de Visa, la cónsul General y oficial Principal de esa nación en Mérida, Courtney Bale aseguró que dichos trámites son personales y no se debe recibir ayuda o asesoramiento de personas extrañas.

Aunque no precisó el número personas defraudadas, la funcionaria estadunidense indicó que ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa, las citas se encuentran saturadas y el tiempo de espera para obtener fecha es de uno a dos meses.

“De hecho a veces cuando se usan los servicios de personas externas tienen problemas con fraudes, entonces si uno no puede hacer el proceso, que les ayude un familiar o una persona en la que tengan mucha confianza, no alguien que les cobre. Ahora no tengo un número de cuántas son defraudadas pero es muy común”, aseveró.

Por tal motivo, recalcó que es importante que los interesados soliciten con tiempo la cita correspondiente para el trámite, verificar la documentación y en dado caso de necesitar ayuda, que ésta la reciban de preferencia de un familiar.

El año pasado la sede consular tramitó y entregó en promedio 45 mil visas para el ingreso a diversos estados americanos, en su mayoría para lugares donde radican en gran parte grupos de yucatecos.

“Siempre pedimos que las personas planeen con anticipación para que en el Consulado tengamos tiempo suficiente para atenderles y facilitar el viaje a los Estados Unidos. El año pasado, surante esta temporada tuvimos un aumento en el número de solicitudes, de alrededor del 10 por ciento”, explicó.

Recalcó que el consulado en Mérida sólo tramita visas para viajes de turismo, negocios, trabajo o estudio por un periodo en Estados Unidos y no para vivir ahí.