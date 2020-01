Alumnos de secundaria de Mérida son finalistas de Torneo Nacional de Robótica

MÉRIDA, Yuc.- Estudiantes de la Secundaria General número 8 "Jesús Reyes Heroles" competirán con un proyecto de inclusión en el Torneo Nacional de Robótica First Lego League, que se realizará el 29 de febrero en Monterrey, donde se conocerá a los participantes que representarán a México en torneos internacionales.

"Tenemos 300 equipos de jóvenes de secundaria en todo el país y vemos que el interés está creciendo. En la fase regional estuvieron representados Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche; en unos días será nuestra final y quienes tengan mayor puntaje se van a los abiertos internacionales, son más de siete eventos en diversas partes del mundo", explicó Roberto San Martín, fundador de Robotix.

La secundaria “Jesús Reyes Heroles” colinda con el Parque Ecológico del Poniente y fue precisamente la necesidad de convertir ese lugar en un espacio más adecuado para personas con discapacidad lo que motivó la propuesta.

"Nos dimos cuenta que el parque no es inclusivo y tampoco cuenta con rampas de acceso, no es viable para quienes tienen sillas de ruedas. Estuvimos trabajando después de clases, nos dividimos las tareas, usamos material reciclado y presentamos una solución", platicó Daretzy Poot Pacheco, integrante del equipo denominado "We Do Robots".

La propuesta de los alumnos resultó finalista en la fase regional del First Lego League. (Novedades Yucatán)

El proyecto se enfoca a elevar la seguridad del parque y en su elaboración emplearon el set Lego, otorgado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

Con estas herramientas didácticas construyeron una maqueta, aprendieron a programar robots y edificaron estructuras.

Fue así que motivados por los conocimientos adquiridos se inscribieron al concurso regional de robótica, donde obtuvieron el tercer sitio.

"Todos aprendimos a programar desde cero, no fue sencillo, fue un gran reto. Estamos felices, esta experiencia se va a quedar grabada por mucho tiempo. Al momento de competir nos sentimos nerviosos, completamos seis misiones, mejoramos nuestro trabajo en equipo y, de hecho, recibimos un reconocimiento por eso", comentó Omar Torres Chi, integrante del grupo.

Para lograr el diseño, contaron con la ayuda de las maestras Patricia Salazar Morales, Laura Paredes Aké y Lilia García Cervantes.

La propuesta, elegida por ser viable, resultó finalista en la fase regional del First Lego League, desarrollada en Campeche y junto con otro plan local, que abandera SoftAcademy, se van al Torneo Nacional.