MÉRIDA, Yuc.- Debido a que por la pandemia de Covid-19, la cobertura en vacunación de niños y adolescentes ha tenido un descenso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará una campaña intensiva de aplicación de vacunas.

Por lo anterior, este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en horario de 8:30 a 19:00 horas, habrá puestos de vacunación en los accesos a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), donde se podrán vacunar los menores con todas las medidas de higiene y seguridad.

Mirna Guadalupe López Gutiérrez, coordinadora auxiliar Médico en Salud Pública del IMSS en Yucatán explicó en entrevista con Novedades Yucatán que se ha planeado una ruta segura en las clínicas familiares para que quienes acudan por vacunas no coincidan con las áreas donde se recibe pacientes con síntomas de Covid-19.

La campaña es abierta tanto a derechohabientes como a no derechohabientes y solo tendrán que presentar su cartilla nacional de vacunación.

“Los filtros Covid-19 se encuentran distantes de donde se colocarán los puestos de vacunación, que será en los accesos y explanadas de la UMF, además que se contará con todas las medidas de prevención y seguridad”, detalló.

Indicó que estarán estos dos días en todas las unidades y se mantendrán dos semanas más en las unidades de Progreso (UMF No. 2) y Motul (UMF No. 3).

En Mérida los módulos estarán en en Ciudad Caucel (UMF No. 20), Centro (UMF No. 56, calle 65 por 46); La Ceiba (UMF No. 57); fraccionamiento Del Parque (UMF No. 59); 42 Sur (UMF No. 58); y Juan Pablo II (UMF No. 60).

La doctora López Gutiérrez indicó que con esta campaña se pretende completar los esquemas de vacunación en niños de 0 a 8 años con la aplicación de los biológicos Hexavalente (que cubre contra difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B); SRP o triple viral (cubre sarampión, rubeola y parotiditis –paperas-), y contra neumococo.

También va dirigida a adolescentes de 10 a 19 años de edad, a quienes se aplicará la vacuna SR o doble viral, que contra sarampión y rubeola.

“Es una estrategia que estamos implementando debido a que por la contingencia sanitaria han bajado las coberturas en vacunación. Muchas personas dejaron de llevar a vacunar a sus hijos por el riesgo que implica acudir a una unidad de salud, pero con esta campaña, trazamos una ruta de acceso segura para que puedan completar sus esquemas de vacunación”, explicó la especialista del IMSS.

Mencionó que si bien hubo desabasto a nivel nacional de la vacuna triple y doble viral, ahora ya se cuenta con ellas y es importante que se apliquen a quienes la requieren para completar su esquema.

Por último, dijo que al acudir por la vacuna, el menor deberá ser acompañado únicamente por un adulto con las medidas de prevención recomendadas por las autoridades como es el uso del cubrebocas y recordó que la vacunación fuera de esta campaña, es permanente en todas las UMF del IMSS.