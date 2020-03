MÉRIDA, Yuc.- De acuerdo con la Asociación Internacional de Medios, no existe algún caso de coronavirus Covid-19 que se haya transmitido a través de un periódico impreso, revista, carta o paquete, por lo cual los rumores que hayan circulado en torno a esta posibilidad son totalmente falsos.

Así lo dio a conocer Earl J. Wilkinson director de dicha asociación (INMA, por sus siglas en inglés), quien de esa forma respondió a preguntas y rumores que aseguran que las revistas y periódicos pueden conservar el virus y transmitirlo.

Un estudio publicado por el New England Journal of Medicine refiere que el coronavirus puede permanecer un mayor periodo de tiempo en superficies no porosas, como el plástico o el acero inoxidable, donde se queda hasta por tres días, y también se menciona que la fuerza del virus disminuye ante la exposición del aire.

Además, el virólogo George Lomonossoff, en entrevista para la BBC, informó que “los periódicos son sumamente estériles por la forma en que son impresos y el proceso que tienen”.

Los rumores en torno a este tipo de contagios, y las noticias falsas sobre ello, han saturado varios países de Europa, por lo cual los especialistas emitieron las declaraciones referidas, e incluso el Wall Street Journal publicó recientemente un material para explicar cómo es su proceso de impresión automatizado y con bajo riesgo a la posible exposición de un virus.

Finalmente, las redacciones están impulsando las ediciones y productos digitales de cada cabecera para quienes aún siguen con el temor.

Con información de El Economista