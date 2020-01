Novedades Yucatán/MÉRIDA

Una investigación de la University College de Londres encontró que las mujeres que tienen relaciones sexuales con más frecuencia tendrán una menopausia más tardía.

Los investigadores encontraron que las mujeres que informaron tener actividad sexual semanalmente tenían un 28 por ciento menos de probabilidades de haber experimentado la menopausia que aquellas que tuvieron relaciones sexuales menos de una vez al mes.

Del mismo modo, las personas que tuvieron relaciones sexuales mensualmente tuvieron un 19 por ciento menos de probabilidades de haber alcanzado la menopausia, definida como 12 meses sin un periodo, que aquellas que tuvieron relaciones sexuales menos de una vez al mes.

Los autores explicaron que las señales físicas del sexo pueden indicarle al cuerpo que existe la posibilidad de quedar embarazada. Pero para las mujeres que no tienen relaciones sexuales con frecuencia en la mediana edad, una menopausia temprana puede tener más sentido biológico.

“Si no vas a reproducir, no tiene sentido ovular, es mejor que uses esa energía en otro lugar”, dijo Megan Arnot, autora principal del estudio y candidata a doctorado en antropología evolutiva en la University College de Londres.

Durante la ovulación, una mujer es más susceptible a las enfermedades porque el sistema inmunitario está deteriorado, dijo Arnot. Si el embarazo es poco probable debido a la falta de actividad sexual, eso significa que no sería beneficioso para el cuerpo asignar energía al proceso de ovulación.

La actividad sexual no solo se definió como el coito. También incluyó sexo oral, autoestimulación y caricias sexuales, dijo Arnot.

(Con información de CNN Noticias)