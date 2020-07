MÉRIDA, Yuc.- El Ayuntamiento de Mérida informó que a partir de este jueves 16 de julio se implementará un nuevo horario en los mercados “Lucas de Gálvez” y “San Benito”, puesto que ahora abrirán a las 6 de la mañana y cerrarán a las tres de la tarde.

Anteriormente abrían a las 3 de la mañana, pero ante la restricción de circulación hasta las 5 de la mañana que dio a conocer el Gobierno estatal, se corrió la hora de apertura a las 6 de la mañana.

El Ayuntamiento, con la aprobación de los locatarios, determinó que los locales catalogados como giros no esenciales permanecerán cerrados los sábados y domingos. Sólo laborarán de lunes a viernes en el horario antes mencionados.

Se pide a la población acudir solos, sin el acompañamiento de menores de edad. (Novedades Yucatán)

Los establecimientos de productos básicos como carnes, frutas y verduras seguirán laborando de lunes a domingo, también de 6 am a 3 pm.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que no se permitirá la entrada a ninguna persona que no porte cubrebocas y se seguirá manteniendo estricto control de acceso, a fin de no saturar los pasillos de los mercados.

De igual manera, se pide a la población acudir solos, sin el acompañamiento de menores de edad, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, ya que son consideradas como población de riesgo para el contagio del Covid-19.