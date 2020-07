Joven con discapacidad pide ayuda para recuperar tarjeta de apoyo pues requiere prótesis

MÉRIDA, Yuc.- Sergio Javier “N”, de 15 años de edad, vivía con su madre, Susana “N”, sin embargo, decidió escapar de su casa y pedir auxilio a la Policía Municipal de Dzidzantún, solicitando que lo llevaran a casa de su abuelita, María del Carmen, ya que tenía mucha hambre y sed, pues su madre lo había dejado varios días solo y sin alimento.

Cabe señalar que Sergio presenta una discapacidad motora que le impide caminar correctamente.

La abuela del menor inició un proceso para hacerse cargo del adolescente, lo cual su madre Susana aceptó, pero la progenitora no les hizo entrega de la tarjeta del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que otorga el Gobierno Federal a este sector de la población.

El menor señala que desde hace un año que su madre tiene la tarjeta y ha cobrado el dinero sin darle nada a él o a su abuela.

Este lunes, el joven pidió ayuda para que se le devuelva su tarjeta y poder cobrar la cantidad de 5 mil 240 pesos que se le otorgan.

Lo anterior, pues el pasado viernes 3 de julio se hicieron los depósitos a todas las tarjetas bancarias del programa y el sistema arroja que el pago fue cobrado ese mismo día alrededor de las 11 de la mañana.

Sin embargo Sergio no ha visto nada de ese dinero y además requiere de unas prótesis para sus rodillas, las cuales no puede adquirir por no tener los medios.

Hoy Sergio decidió pedir ayuda acompañado de su abuela, para ver si alguna persona lo pudiera apoyar en la recuperación de su tarjeta.