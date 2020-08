MÉRIDA, Yuc.- Esteban Emmanuel García Silveira, de 5 años de edad, ha padecido leucemia linfoblástica aguda tipo B de alto riesgo desde el año 2017.

Los medicamentos que le proporcionan en el Instituto del Seguro Social (IMSS) no le han ayudado, por lo que sus padres han tenido que recurrir a un médico especialista privado pero requiere 800 mil pesos para enfrentar esta enfermedad.

Alejandra Martínez y su familia piden el apoyo de la sociedad yucateca para reunir los recursos que necesitan para que el pequeño pueda tener el trasplante de médula ósea que necesita, en una clínica particular, porque en el IMSS, debido a la emergencia sanitaria que se vive, es complicado que se la puedan hacer.

“Los medicamentos del Seguro no le están ayudando, porque ya no mata su leucemia, mi hijo necesita un tratamiento que el IMSS no maneja, pero también requiere de un trasplante, el cual no ha se ha podido hacer por los problemas de salud que se viven en la entidad, además este procedimiento se lleva a cabo en el hospital ‘La Raza’, de la Ciudad de México, por eso estamos desesperados la enfermedad de Esteban avanza y no podemos esperar, tenemos que actuar ya”, indicó.

La Familia solicita ayuda. (Novedades Yucatán)

Este padecimiento le fue diagnosticado a Esteban cuando tenía apenas dos años, ahora cuenta con cinco años de edad, en este lapso de tiempo se le han presentado tres recaídas, la última fue la más agresiva para él, por lo que tuvo que recibir tratamiento por poco más de un año.

Sin embargo, las malas noticias continuaron porque hace unos días el médico del pequeño informó que su cuerpo se había vuelto inmune a los fármacos y los que le estaban suministrando ya no le estaban haciendo efecto, situación que vino a traer más preocupación a sus padres.

Gastos

Por lo anterior, tuvieron que buscar ayuda de un especialista particular y los gastos que tienen que cubrir para su tratamiento son para 10 ámpulas de la quimioterapia Blincyto, que tiene un costo aproximado de 31 mil pesos cada una.

La hospitalización en la clínica Mérida por 10 días, que tiene un costo de cerca de 30 mil pesos.

Asimismo, el menor requiere de equipo médico, porque al ser dado de alta seguiría con el tratamiento en casa, con un costo aproximado de mil 500 pesos por día y lo necesitaría por 20 días más.

Se requieren las pruebas de compatibilidad, para los posibles donadores, lo cual tiene un costo cercano de 10 mil por persona, en primera instancia las pruebas serían para sus padres y para él.

El trasplante medular que se llevaría a cabo en el hospital Universitario de Monterrey, costaría aproximadamente 300 mil pesos la operación, pero los gastos podrían aumentar, por lo que los padres estiman que necesitan cerca de 800 mil pesos para poder salvarle la vida a su hijo.

Tú puede hacer la diferencia

Si te interesa apoyar a esta familia para que su pequeño se pueda salvar, puedes depositar al número de cuenta Banamex: 5204-1656-7846-3096. Clabe interbancaria: 002910701709229621.

Asimismo, puedes contactar a la familia al número 9993-53-17-10.