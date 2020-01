Con huano y llantas, alumnos de Telebachillerato de Peto crean parque para la comunidad

MÉRIDA, Yuc.- Como parte del proyecto final de la asignatura Desarrollo Comunitario, los alumnos de quinto semestre del Telebachillerato Comunitario (TBC) de Kambul, en Peto, transformaron un espacio inhabilitado en un Parque de Juegos Infantiles hecho con materiales totalmente reciclados.

El parque está hecho de llantas, huano, bajareque y plástico, elementos reciclados a través del ingenio del alumnado de dicho Telebachillerato.

"Este proyecto surge para crear espacios de diversión. El hecho de utilizar material reciclado tuvo mucho impacto, pues también crea conciencia ecológica", indicó la maestra Leydi Nauhat Bacab, responsable del TBC de Kambul.

El parque está hecho de llantas, huano, bajareque y plástico. (Foto: redes sociales)

Durante un mes, Rangel Ucán Aké y José Alberto Várguez Santamaría, estudiantes del quinto semestre, platicaron con vecinos, elaboraron los planos, aterrizaron sus ideas y pusieron manos a la obra con la ayuda de compañeras, compañeros y habitantes de esa localidad, ubicada al sur de la entidad. De esta labor conjunta, resultó el parque "Las almendras".

"Pasamos de casa en casa pidiendo elementos que no les sirvieran a las personas, recorrimos otras comunidades cercanas y en el monte cortamos maderas. Lo usan las personas, las señoras salen a tejer aquí, eso me pone feliz porque es un trabajo en equipo, me da impulso para seguir adelante estudiando", explicó José Alberto.

El programa académico de los TBC y la preparación de sus docentes permite que los proyectos de impacto social trasciendan fuera de las aulas, fortaleciendo el tejido social, los lazos de seguridad e, incluso, cimentando vocaciones en las futuras egresadas y egresados.

Los estudiantes platicaron con vecinos, elaboraron los planos, aterrizaron sus ideas y pusieron manos a la obra. (Novedades Yucatán)

"Hicimos entrevistas y nos centramos en una problemática, que es el rescate de espacios públicos. Es un lugar para que los niños jueguen, yo me siento muy contento, nos han felicitado, fue mucho trabajo y eso me motiva a hacer muchas cosas más, ya tengo un plan: quiero estudiar arquitectura y con esta experiencia me siento más seguro de esa decisión", comentó Rangel.

Más acciones de los TBC

En Sotuta de Peón, comisaría de Tecoh, el estudiantado del TBC ha iniciado una cruzada por la salud, empezando por activaciones físicas, jornadas vespertinas de bicirruta y ejercicios.

"Fue una semana de actividades pensadas para que los jóvenes cuiden su cuerpo, promuevan en sus familias y comunidades la actividad física y así combatir obesidad y malos hábitos", dijo Gicell Sonda Canul, responsable de ese plantel.

"Con esto reforzamos habilidades y fomentamos el trabajo en equipo, así que logramos multiplicar los beneficios, tuvimos resultados positivos que seguro se reflejarán en su aprovechamiento escolar", finalizó Sonda Canul.