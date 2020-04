Incluyen a pescadores no registrados en censo de ayuda en Progreso

MÉRIDA, Yuc.- Este lunes un grupo de pescadores se dieron cita frente al Palacio Municipal para hablar con el alcalde, Julián Zacarías Curi, y solicitarle ayuda, dado que, según indicaron, no fueron incluidos en el padrón del censo pesquero.

En ese contexto, el munícipe salió a hablar con ellos, exhortándolos a seguir las medidas preventivas de higiene y de sana distancia y les explicó que la operatividad, tanto del gobierno estatal como del federal es diferente; asimismo, se comprometió a apoyarlos, no sin antes exhortarlos a evitar reunirse y acudir a las inmediaciones del Ayuntamiento de Progreso.

“El problema más difícil al que nos estamos enfrentando es de salud, de ustedes y de sus familias”, resaltó, para después aclarar que entiende las necesidades de la ciudadanía, de ahí su compromiso por redoblar esfuerzos y gestionar apoyos con la iniciativa privada.

“Desde el día uno de esta contingencia estoy trabajando para apoyar diversos sectores, ustedes no son la excepción pero necesitamos trabajar con orden”, dijo e hizo referencia que desde la semana pasada él y su equipo de trabajo han estado entregando alimentos a grupos vulnerables, incluso, el pasado sábado 4 de abril se apoyó a albañiles y de la misma manera se beneficiará a pescadores.

También, resaltó que por parte de los gobiernos Estatal y Federal se está haciendo lo oportuno, pero la operatividad para la distribución de los apoyos es diferente; por lo que los invitó a ser pacientes; sin embargo, a fin de respaldarlos, ofreció gestionar su ingreso al padrón pesquero. El presidente municipal comentó que, enseguida, hizo contacto con el gobernador, Mauricio Vila Dosal, para solicitar la inclusión en el censo pesquero de los trabajadores de mar que no acudieron a censarse o no se empadronaron a tiempo.

En tal sentido, el edil invita a todos los pescadores, que no están en el padrón pesquero a dirigirse con su patrón de embarcación para censarse.

“La Secretaria Estatal y la Dirección Municipal de Pesca municipal trabajarán la inclusión de los pescadores que faltan en el censo con los permisionarios directamente. Es por eso que les reitero que necesitamos trabajar con orden. Necesitamos ser congruentes”, enfatizó el edil.

Por lo anterior, Zacarías Curi, hace un llamado a la población a no desatender las medidas preventivas, por sobre todas las cosas: “hay que trabajar de manera organizada para llegar a todos los sectores afectados, el personal del Ayuntamiento de Progreso está trabajando casa por casa; yo también tengo familia y también tengo que ver por muchos progreseños. La salud no es un juego, sin salud no hay nada”, concluyó.

Finalmente, el alcalde, hizo un llamado a los empresarios del sector pesquero a que sean responsables y cuiden a los que contratan, que no traigan gente que sólo venga a depredar: “Les pido que apoyen a gente de Yucatán, poniendo en primer lugar a Progreso y que activen sus filtros de contratación para tener más cuidado y no poner el futuro de Progreso en peligro o que se afecte la seguridad de las familias”.