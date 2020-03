MÉRIDA, Yuc.- Una de las unidades médicas que brinda atención a gran parte de los habitantes del puerto es el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso (CESSA), razón por la cual el alcalde, Julián Zacarías Curi, dio indicaciones para que también dicho edificio sea desinfectado en tu totalidad, como varios espacios que ya han sido atendidos para evitar posibles contagios por Covid-19.

En ese sentido, este viernes, el edil acudió al poniente del puerto, donde se encuentra el CESSA para reiterar su apoyo a su director, Sergio Bates Angulo, quien lo recibió, le agradeció el esfuerzo y el compromiso que ha adquirido hoy más que nunca con los ciudadanos ante la contingencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero.

La desinfección estuvo a cargo del personal de la subdirección de Ecología, quienes desde la semana pasada han acudido a diferentes espacios públicos para aplicar sanitizante de amplio espectro, recientemente trabajaron en el comedor parroquial “Genaro Cervera Ceballos” y la Parroquia “La Purísima Concepción y San José”.

De igual modo, el edificio comercial conocido como “Portales”, así como los mercados de Progreso “Francisco I. Madero” y el del puerto de Chelem, todo lo anterior por instrucción del edil.

Por su parte, Bates Angulo indicó que los servicios de salud se siguen brindando con normalidad, pero resaltó las siguientes indicaciones antes de acudir al Centro de Salud, tales como lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse gel antes de ingresar a la unidad médica.

No acudir si no padece dolencias de verdadera urgencia, no asistir con niños o adultos mayores, de no ser que sean ellos los que requieran atención médica, de igual modo, aclaró que, si le fue solicitado al paciente un estudio de laboratorio o de gabinete no urgente y su cita no es pronto, realizarse su estudio al aproximarse su cita.

También, recomendó a los pacientes de control que, si se encuentran sanos y aun cuenta con medicamentos, reagenden su visita al doctor.

Finalmente, el edil recomendó a la ciudadanía seguir las medidas preventivas y si es posible, permanecer en casa, asimismo informarse, a través de fuentes oficiales, seguir las indicaciones pertinentes: “estamos haciendo todo lo posible para hacerle frente a esta situación, agradezco a los habitantes que se mantienen informados, por nuestra cuenta estaremos haciendo todo lo posible por apoyar a los sectores más vulnerables para salir de esto juntos.”