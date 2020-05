Vila ya prepara reactivación económica: primero abrirán negocios sin riesgo

MÉRIDA, Yuc.- El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que ya ha empezado a trabajar en el desarrollo de un Plan Estatal para la apertura responsable y gradual de la economía de Yucatán.

El mandatario precisó que, así como de manera anticipada se realizaron los preparativos para proteger oportunamente la salud de los yucatecos y conscientes de que el tema del ingreso familiar es, junto con la salud, de la mayor importancia para todos, también se prepara este Plan para reanudar la actividad económica en todo el Estado.

Hay que mencionar que la urgencia de reactivar los empleos es para evitar que sean miles más los que se pierdan debido a la inactividad económica generada por el coronavirus, pues de acuerdo con pronósticos de firmas especializadas en finanzas, tanto nacionales como internacionales, y bancos, se estima que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) de Yucatán se ubique entre un 7 y 13 por ciento.

Esto significará la pérdida de hasta 80 mil empleos, donde los más afectados serían los sectores de la manufactura, comercio y construcción.

Con base en las estimaciones, cada caída del 1 por ciento representa 2 mil 600 millones de pesos, es decir, se estaría hablando de pérdidas de hasta por 33 mil 800 millones de pesos.

Mesas de trabajo

Vila Dosal señaló que trabaja en la reanudación de las actividades económicas mediante el Plan Estatal y para el cual se ha convocado para este miércoles a la primera de una serie de mesas de trabajo, las cuales tendrán lugar con los representantes de organismos empresariales, patronales, sindicales, universidades y organismos de la sociedad civil.

El mandatario explicó que con la realización de estas mesas, el Gobierno estatal da por iniciada la fase de desarrollo de los preparativos necesarios que permitirán realizar una apertura responsable y gradual de los negocios que hoy no están operando, de tal manera que la reapertura no signifique poner en riesgo la salud de los yucatecos.

Estas mesas de consulta tendrán como finalidad escuchar, intercambiar e identificar los mejores protocolos de higiene y prevención, criterios de apertura y operación de negocios para que se garantice la protección a la salud de todos los ciudadanos.

Sin fecha

“Es importante recalcar que aún no se cuenta con fecha concreta para la reapertura, pues depende de cómo evolucione el coronavirus los próximos días y semanas, pero cuando se llegue a anunciar la reapertura de la economía, ésta será escalonada, es decir, no se van a abrir todos los negocios de golpe, si no por sectores”, explicó.

"Será totalmente responsable pues solo se dará en los negocios que hayan cumplido con todos los protocolos de higiene y prevención que se establezcan para cada giro, empezando por los negocios que representen menos riesgos para la salud", manifestó Vila Dosal.

Finalmente, Vila Dosal precisó que Gobierno del Estado a través de los canales oficiales continuará informando oportunamente conforme las condiciones de salud pública y avances en los protocolos de salud en empresas se vayan dando para que la ciudadanía conozca el modelo de reapertura económica que más le conviene a Yucatán.