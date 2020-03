Hacer lo que se ama, clave para ser feliz: Marco Antonio Regil

MÉRIDA, Yuc.- Bajo la conducción de Esperanza Nieto y Ángel Pinto, la emisión del programa “Salvemos una vida” de esta semana, trasmitido por AMOR 100.1 FM de Grupo Sipse, tuvo como invitado al conductor de televisión Marco Antonio Regil.

El famoso conductor de “Atínale al precio” habló acerca de cómo salir de la depresión realizando actividades que la persona ama y con las que se siente feliz, así como amarse a sí mismo de manera incondicional, para poder amar a los demás.

Luego de recordar su origen peninsular, ya que su padre nació en Mérida y tres de sus cuatro abuelos en Campeche, el conductor galardonado por la revista Reader’s Digest México como el presentador de televisión más confiable en 2010, 2014 y 2017, elogió el trabajo de “Salvemos una vida”.

“Felicidades para este espacio que sirve para salvar vidas literalmente, un programa como estos es muy bueno, no sólo para quien tiene una emergencia sino para cualquiera de nosotros, porque en un momento de depresión o de tristeza, si cruza por la mente la idea de escaparte, salirte de alguna manera, le pierdes el sentido a la vida, pero hay que hablarlo porque es un tema tabú. Si no se habla, es cuando sucede”, dijo.

“A veces, quien está viviendo esas cosas piensa que está solo, pero cuando lo empiezas a hablar te das cuenta que es súper común. Muchas veces la gente no lo entiende, si les dices que estás triste o deprimido, que ya no tienes ganas de vivir, reacciona de una forma muy exagerada”, expresó el conductor de televisión.

Agregó que si bien los antidepresivos ayudan en una emergencia, el problema hay que solucionarlo de raíz.

“Si estás pensando en suicidarte, toma un antidepresivo, pero después toma terapia psicológica. La depresión hace que el nivel de inteligencia baje. Tus sentidos no reaccionan igual. A mí me pasó cuando falleció mi mamá: en un lapso de un año tuve tres accidentes automovilísticos por distracción mía”, explicó.

Es que no estás en tus cinco sentidos, continuó, por eso las religiones antiguas recomiendan que el luto se haga donde las personas no tengan que ir a trabajar, cocinar, no hacer nada, y el círculo familiar y de amigos se hace cargo de esa persona hasta que se recupere.

Esperanza Nieto mencionó la agilidad, simpatía y buen humor que Marco Antonio tiene para conducir los programas de concursos, por lo que se hizo famoso, al señalar que es algo que se le da de manera muy natural.

“Como amo mi trabajo, es como una terapia. Mi mamá siempre me decía desde pequeño que siguiera mi corazón e hiciera lo que amaba, y de esa forma no tendría que trabajar. Ella era conferencista y entrenadora de ventas. Yo terminé haciendo lo mismo, dando conferencias y talleres”, detalló.

La gente me dice que siempre estoy contento, siguió, lo que pasa es que hacer mi trabajo me pone contento, no es que siempre esté contento. Soy un persona positiva, pero también tengo mis momentos bajos, lo que pasa que cuando estoy haciendo lo que amo, me sube el ánimo y yo solito me doy la terapia.

El autor de “El Podcast de Marco Antonio Regil”, que tiene más de seis millones de descargas, dijo que cuando la persona disfruta lo que hace, es productiva y eso ayuda a salir de la depresión.

El conductor, que en 2019 recibió el premio como el profesional con mayor impacto en el bienestar de México, dijo que cuando no se realiza una actividad que permite ser tal cual es uno en su vida cotidiana, no hay satisfacción y no se sale de la depresión.

Explicó que hacer lo que se ama es el mejor antidepresivo, por lo tanto, la persona debe definir lo que quiere hacer, pero esa actividad debe llenarle y hacerle feliz.

Defensa de los animales

Marco Antonio Regil es un incansable defensor de los derechos de los animales y como vocero de organizaciones internacionales como PETA, Humane Society International, Animal Heroes y Green Peace, dijo que el 12 de marzo se abrieron las inscripciones para su taller “Alcanza tus sueños”, que se impartirá en línea, en su plataforma marcoantonioregil.com.

En la plataforma se puede tomar una clase en línea gratis que se llama “Si la mente es tu amiga o tu enemiga”, luego de esa clase hay una oferta especial para tomar el curso que le enseñará a los internautas a alcanzar sus metas por medio de retos específicos y concretos.

El presentador afirmó que el amor verdadero es el incondicional, y explicó: “Los celos no son amor, las envidias no son amor. El amor incondicional comienza contigo mismo. Si quiere ser una persona que sabe dar amor a los demás, tienes que amarte de manera incondicional, porque es fácil amarse cuando soy famoso, delgado, tengo dinero, etcétera”.

“Pero el amor incondicional sale a flote si y solo si te puedes amar en tus peores momentos. Me puedo amar cuando no tengo dinero, cuando me corrieron del trabajo, cuando estoy deprimido, cuando tengo ideas de suicidio, esté donde yo esté. Si me aprendo amar así, puedo amar a los demás incondicionalmente”, concluyó.