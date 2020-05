Serenata, concierto de Angélica Balado y teatro regional para celebrar a las madres

MÉRIDA, Yuc.- Con una dedicación especial para mamá, el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Cultura ha preparado la “Serenata para las Madres”, un programa artístico de eventos especiales para celebrar y reconocerlas.

Ante la contingencia que se vive por el Covid-19, esta iniciativa se suma al programa “Arte en Casa” y busca ofrecer momentos de diversión, el disfrute de las artes y la cultura con el talento de artistas locales y emprendimientos creativos sin salir de casa.

Las transmisiones se podrán seguir este sábado 9 de mayo desde el Facebook de MéridaEsCultura y comenzarán a las 6 de la tarde con el concierto “Canto soneado” del grupo Yahal Kab, agrupación con amplia trayectoria musical.

Asimismo, estarán las propuestas de bazares, como el Colectivo Bazar y 11 emprendimientos creativos que realizarán ventas y subastas de diferentes productos locales para consentir a mamá en su día.

Entre los participantes figuran Dellano, Lu+ka, Elepapel, Xalat, Sorégano, Parsis, No me olvides, Anmar Atelier, Tinoco, The Cookie Bar y Suculentas Dzityá, quienes ofrecerán calzado para damas, arreglos florales, papelería personalizada, prendas artesanales, cosmética natural, joyería, cestería, collares bordados, encuadernado artesanal, repostería y galletas y plantas.

A la medianoche habrá una serenata especial para mamá, a cargo de los tríos Ensueño, Trovemia, Despertar y Los Juglares. (Foto: redes sociales)

Con esta actividad se invita también a consumir productos locales y conocer el talento y creatividad de nuevos emprendedores.

Para quienes les guste el arte, las galerías El Zapote, Juan Pablo Bavio, El Caimito, La Cúpula, Soho Galleries, Calle Estampa y La SALA Art Gallery ofrecerán un vistazo a la obra y artistas que resguardan en sus espacios.

También, está previsto un espacio dedicado a la gastronomía, donde reconocidos chefs de la localidad compartirán secretos culinarios para agasajar a la reina de la casa.

Angélica Balado

La música y el teatro regional estarán presente a partir de las 8 de la noche cuando se realice el lanzamiento en exclusiva para el Ayuntamiento de Mérida del tema inédito “Todo pasará”, escrito por la maestra y cantante Angélica Balado, con letra inspirada en estos momentos de aislamiento social.

Para este tema exclusivo, la autora reunió a intérpretes de diferentes géneros musicales que lograron transmitir con su voz y sentimiento los momentos que hoy se viven.

Los participantes son Jesús Armando, Malena Durán, Rasta Luis, Pat Boy, Miguel Seguí, Evelyn Espinosa, Isabel García, Andrea Vázquez, Daniel Ruiz, la misma Angélica Balado y el talento musical de Pedro Carlos Herrera, Russell Montañez Coronado, Andrea Herrera y Adrián Carrillo.

El segundo lanzamiento musical de la noche dedicado a las madres estará a cargo del comediante Jorge Maldonado “Pinole”, quien con el tema de su autoría “Quédate en casa”, hace la invitación a convivir y quedarse en el hogar por la salud de todos.

Teatro regional

A las 10 de la noche, la comedia estará presente con “Cuxum y su compañía de teatro regional”, quienes harán pasar momentos divertidos y agradables con la aventura de las “Mestizas asesinas”, una de las puestas en escena más exitosas del grupo.

Voces románticas llegarán a la medianoche para cerrar esta velada artística a través de las redes sociales con una serenata especial a mamá, a cargo de los tríos Ensueño, Trovemia, Despertar y Los Juglares, reconocidos artistas de la trova yucateca que ofrecerán un repertorio romántico.

Cada trío interpretará dos temas, como “Madrecita”, el bambuco “Madrecita mía”, “Te invito al cielo”, “Fuego bajo tu piel”, “Van a ser solo tú”, “Piel canela”, “Despierta paloma” y “Hada”.

Uniendo sus voces, los músicos interpretarán juntos “Reina de reinas” para cerrar la celebración dedicada a las madres.