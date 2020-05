MÉRIDA, Yuc.- La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que continuará aplicando pruebas de Covid-19 en diversos centros de trabajo, así como empresas que por su giro ya están en funcionamiento, y en sitios públicos a los que acude una determinada cantidad de personas, como mercados.

Como informamos, a raíz de un operativo de la SSY en los mercados “Lucas de Gálvez” y “San Benito”, donde se aplicó 119 pruebas aleatorias a locatarios y personal, se encontró 47 casos positivos.

“Con total transparencia, informamos de este operativo a locatarios y a clientes de esos mercados, así como a las autoridades de salud federales”, explicó el titular de la SSY, Mauricio Sauri Vivas.

Por medio de un comunicado, el funcionario explicó que se mantendrán estos operativos para prevenir focos de contagio o preparar lugares para un retorno a actividades seguro.

Lee: Cerrarán mercados de Mérida tras detectar brote de Coronavirus

Por lo anterior, en este periodo se estará aplicando un mayor número de pruebas, lo que representará un alza en el caso de casos confirmados.

“A mayor número de pruebas, mayor número de confirmados”, recalcó Sauri Vivas.

Cabe señalar que desde principios de mayo se dispuso la ampliación de la cobertura de vigilancia del virus, aumentando el número de pruebas realizadas en todo el Estado, lo que ha permitido que personal médico, especialistas y expertos de salud pública, cuenten con mayor y mejor información para las tareas de análisis, investigación y monitoreo del comportamiento del Covid-19 en Yucatán.

Levantar confinamiento

“En esta etapa, en la que ya se están poniendo las bases para levantar de manera gradual y ordenada el confinamiento es importante ubicar, de manera geográfica, posibles focos de contagio: nos estamos adelantando a la enfermedad”, detalló.

Sauri Vivas hace un nuevo llamado a no bajar la guardia, y recuerda que estos días son clave para frenar los contagios.

“Si no cumplimos con lo dispuesto, no sólo no se frenarán los contagios sino que es posible, incluso, otros picos, retrasando el retorno a las actividades”, advirtió.