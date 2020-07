MÉRIDA, Yuc.- Un taxi del FUTV y una camioneta particular colisionaron en la calle 58 con 47, a un lado del mercado de Santa Ana, lo que no dejó lesionados, pero sí fuertes daños materiales, y todo por culpa del guiador del primer vehículo, que no respetó la luz roja del semáforo.

La camioneta era manejada sobre la calle 47 con dirección al poniente, y cuando la mujer al volante llegó al cruce con la 58, sintió por la derecha el fuerte golpe que le dio un taxi, mismo que era conducido sobre la 58 hacia el sur, por un operador que simplemente no se fijó que tenía luz roja en el semáforo.

El golpazo dejó sacudidos a los involucrados, sin que ninguno presentara lesiones o contusiones, quedando todo en destrozos, por lo que, luego de que tomaron nota agentes policiacos, se pidió la atención de las aseguradoras correspondientes.