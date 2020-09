Se avecina parte peligrosa de Temporada de Ciclones Tropicales en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- A partir de este jueves 10 y hasta el 17 de septiembre se registrará la etapa crucial de la Temporada de Ciclones Tropicales, en la que históricamente los huracanes más intensos han afectado a la Península y al Estado de Yucatán.

Aunque desde este lunes y hasta este miércoles, son días de calma con mucho calor y lluvias en el territorio estatal, sobre todo en el interior del estado, durante los próximos siete días podrían aumentar significativamente las amenazas por la formación de algún fenómeno.

El meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Juan Vázquez Montalvo, informó que este lunes se formó la Tormenta Tropical “Paulette”, la cual debido a su lejanía y a su dirección de trayectoria marcada por el modelo de pronóstico no es de peligro para la Península.

“A partir del 10 hasta el 17 de septiembre es la parte más intensa y como está la situación, se esperan formaciones explosivas, una tras otra, por lo que sería muy peligroso decir que ya la brincamos y no nos ha tocado ninguno porque ya llevamos tres salvadas con ‘Marco’, ‘Laura’ y ‘Nana’, y no podemos afirmar que a la Península no le va a pasar nada, al contrario hay que tener mucho cuidado”, aseguró.