Despega avión cazahuracanes para inspeccionar a “Cristóbal”

MÉRIDA, Yuc.- Esta tarde desde la ciudad de Lakeland, Florida despegó un avión cazahuracanes para observar la trayectoria de “Cristóbal” y se trataría de la primera misión operativa de la temporada de huracanes 2020 en el Atlántico.

Actualmente, el centro de la tormenta tropical “Cristóbal” se encuentra en el Golfo de México y está localizada al norte del puerto de Progreso.

Se espera que este fenómeno continúe su trayectoria hacia Estados Unidos y el domingo en la tarde-noche llegaría a la parte sur de Luisiana.

La tripulación designada para hacer un reconocimiento del huracán, recabar los datos meteorológicos del momento y hacer una inspección visual del fenómeno.

Una vez que se ingresa al ojo del huracán, el ingeniero y el director de vuelo comienzan a trabajar en conjunto.

El ingeniero lanza al agua, desde unos 3 mil metros de altura, una sonda especial que al tocar la superficie del mar, comienza a emitir informaciones, que son recogidas unos segundos después en el avión por el director de vuelo y transmitida vía satélite al Centro Nacional de Huracanes en Miami, donde los especialistas comienzan a formarse una idea del fenómeno, en este caso de “Cristóbal”.

La sonda mide la temperatura del aire en la superficie del agua, la temperatura del mar, la humedad ambiental y las oscilaciones en las corrientes.

Las mediciones pueden ser hechas durante una hora, tras estudiar la variación entre la temperatura del aire, la presión y la temperatura del agua, los especialistas saben si el huracán se está debilitando o reforzando.

Un huracán suele formarse cuando la superficie del agua tiene una temperatura mayor que la que hay en el ambiente.

