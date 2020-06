Tormenta tropical "Cristóbal" ya salió de Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- La tormenta tropical "Cristóbal" prácticamente ha abandonado Yucatán, según información del National Hurricane Center del NOAA.

El Centro de la tormenta está localizado al norte del puerto de Progreso y se mueve a 20 kilómetros por hora (km/h) hacia el norte. Cabe recordar que este jueves su movimiento rondaba los 5 km/h.

Los vientos máximos sostenidos son de 65 km/h con rachas más fuertes. Se espera un fortalecimiento en las próximas horas.

En este sentido, el aire seco se está integrando a la circulación del fenómeno, lo que hará que las lluvias pierdan intensidad y solo se concentren en la zona oriental de Yucatán. En Mérida únicamente habría algunas lloviznas o chubascos.

Para los siguientes días, "Cristóbal" llegaría a la parte sur de Luisiana, en Estados Unidos.

Here are the 4 PM CDT key messages for Tropical Storm Cristobal. Tropical Storm Warnings have been issued for portions of the northern Gulf Coast. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/jzzOiJ2Bwl