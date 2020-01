Licitación del tren maya para la próxima semana

Benito Jiménez/Reforma/México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la licitación para la construcción del tren maya será lanzada la próxima semana.

Se trata de un ajuste en cuanto a fechas, pues en diciembre Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo que esa licitación sería publicada esta semana.

“En el caso del sur está por iniciar la otra semana la licitación del tren maya, un ferrocarril modelo de 1,500 kilómetros para beneficio del sur y el sureste del país con una inversión de 150 mil millones de pesos y generación de empleo. Será una cortina para detener a la gente para que no migre”, dijo.

En su mensaje durante el Encuentro con la Industria Maquiladora de Exportación, en la fábrica BRP México, el Mandatario resaltó que para reactivar la economía del país es necesario un crecimiento horizontal y que no exista dominio de una sola actividad de la producción.

“Ha crecido el norte pero no el sur. Los que cruzan la frontera (a EU) son del sur o sureste. Que haya islas de progreso, de prosperidad y empleo”, dijo.

“Que no sólo haya crecimiento en costas o centros turísticos o grandes ciudades y se siga despoblando municipios del país. Apostamos a que no haya migración. Que no sea forzada, sino opcional para todos”.