MÉRIDA, Yuc.- El grupo Renacimiento, que desde hace 39 años organiza el Viacrucis en la Villa de Acanceh, aclaró este miércoles por medio de su cuenta en Facebook, que la tradicional representación de la Pasión y Muerte de Jesucristo, se canceló desde el martes por la mañana y que sólo se realizará una transmisión en vivo con videos alusivos, sin asistencia de público.

“La directiva del Grupo Renacimiento hace una aclaración ante la situación que se está tornando en la comunidad y ante los rumores que circulan en la red de manera ofensiva, agresiva y desprestigiada ante este grupo” (SIC), se lee en un escueto comunicado difundido en la red social.

El grupo apostólico a cargo de Carlos Estrella Escalante también menciona que la representación se llama “Puerta Cerrada”, ya que los vídeos no serán grabaciones al aire libre ni mucho menos de algún evento que congregue a una gran cantidad de personas.

Cabe mencionar que al Viacrucis de Acanceh, acuden cada año entre 2 mil y 3 mil personas.

“Es del bien aclarar que no se dejen llevar por especulaciones y que no habrá nada en la comunidad que ponga en riesgo a nuestros habitantes, así que hacemos un llamado a todas las personas a entender que no habrá nada de concentración de personas ni mucho menos actividades en riesgo de nuestros participantes” (SIC), concluye la publicación.

Lo anterior obedece a que este martes 17, en la misma cuenta de Facebook se realizó una transmisión en vivo en la que Estrella Escalante explicó precisamente que el viacrucis viviente, que se realiza anualmente en el municipio sería “a puerta cerrada para evitar alguna situación de riesgo en torno a la contingencia por Covid-19”.

Agregó que la decisión se tomó debido a la actual situación de la enfermedad en el Estado, acatando las recomendaciones en torno a las concentraciones masivas de personas.

“Se suspendieron los ensayos y procesiones, por tanto, se cancela la representación en la Plaza de las Tres Culturas y Pirámide de los Tres Mascarones para evitar aglomeraciones”, dijo el coordinador del grupo en la transmisión, acompañado por Andrés Medina Chalé, quien representa a Jesús, y Francisco Estrella Escalante, también coordinador del grupo.