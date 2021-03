MÉRIDA, Yuc.- Los espacios que las mujeres continúan ganando en el mundo han hecho que incluso existan nuevas premiaciones en las que se galardone a aquellas que desde sus trincheras ayudan a la equidad de género.

Una de estas entregas es la de los Lifetime Awards, que este 2021 reconocieron el esfuerzo y luchas de cinco mujeres, entre ellas la yucateca Ana Baquedano y la ex modelo argentina Valeria Mazza.

La mexicana quien a los 16 años sufrió una pornovenganza a manos de su expareja, se convirtió en una activista para defender a las víctimas de este delito y ayudó a impulsar en Yucatán la creación de una ley que regulara la difusión y el uso de imágenes íntimas de otras personas sin el consentimiento de las mismas.

"Me encanta estar junto a más mujeres incendiarias, inspiradoras, me parece fabuloso. Me hace sentir que hay muchas de nosotras en la lucha haciendo cosas padrísimas por sus países y comunidades. Este premio significa estar acompañada y es maravilloso que reconozcan el activismo como relevante y significativo'', dijo Ana tras recibir su reconocimiento.

Modelo argentina

Por su parte, Valeria Mazza, quien tras ser una exitosa modelo se convirtió en conductora y embajadora de Unicef y ayudó en campañas de vacunación en África, también agradeció su premio, el cual dedicó a aquellas mujeres que ayudan desde el anonimato a que exista igualdad entre mujeres.

"Este reconocimiento lo quiero compartir con todas las que silenciosamente y desde su lugar inspiran a muchas otras mujeres a seguir adelante y a luchar por dejar atrás la discriminación, la desigualdad y a dibujar la equidad entre todos los seres humanos", comentó la empresaria y modelo argentina Valeria Mazza.

En la gala de premiación también se reconoció el trabajo de otras importantes mujeres como Pilar Sordo, Daniella Álvarez y Cibele Racy, quienes también fueron galardonadas por sus contribuciones sociales y experiencias personales que exaltan el papel contemporáneo de la mujer dentro de nuestra sociedad.

