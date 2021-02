MÉRIDA, Yuc.- Este martes, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) advirtió que de las 6 de la tarde a las 11 de la noche habrá apagones en 12 estados del país entre los que no estaba incluido Yucatán.

Sin embargo, esta noche se dieron los primeros reportes de apagones en Tekax, Tixkokob, Dzidzantún, Cacalchén y Hunucmá, así como fallas en Progreso.

De hecho, se reporta que el fraccionamiento Los Héroes de Mérida está sin luz, así como San Antonio Cinta y Prado Norte.

Asimismo, alrededor de las 19:20 horas de este martes, usuarios de redes sociales reportaron fallas en el servicio de energía eléctrica en varias regiones y colonias de Cancún.

La causa de los cortes de electricidad, rotativos y aleatorios, es la falta de generación suficiente provocada por la interrupción del envío de gas de Estados Unidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a la tormenta invernal que azota al vecino país y que ha paralizado parte de su infraestructura energética.

Por medio de Twitter, el organismo pidió a la población a tomar las medidas preventivas pertinentes ante la falta del suministro eléctrico y recomendó acciones para disminuir la demanda de energía.

💡 Apagar las luces que no se estén utilizando.



💡Desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran.



💡Cerrar cortinas y persianas para conservar el calor.



💡Disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.