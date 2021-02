MÉRIDA, Yuc.- A fin de llevar al público entretenimiento de calidad para quedarse en casa, esta noche a las 19:00 horas, se realizará la función de boxeo Prospectos en Guerra, misma que se desarrollará a puerta cerrada y que será transmitida a través de Grupo Sipse.

La velada es organizada por Max Boxing y contará con todos los protocolos de sanidad.

Dicha jornada será la primera del año transmitida por Grupo Sipse, con lo que se da continuidad a las funciones de Noches de Boxeo, serial que fue del agrado de quienes gustan de los deportes de los puños.

Francisco Araujo vs. Yahir Villalobos (Foto: Max Boxing)

Estos encuentros dieron inicio desde agosto del año pasado en alianza con Sipse Televisión y el Instituto del Deporte (IDEY) para que la afición pueda disfrutar de estos combates desde la comodidad de su hogar.

Asimismo, se fortaleció el semillero del programa de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), que tiene como fin promover esta disciplina desde la etapa amateur.

Contiendas de la función de esta noche

En esta ocasión habrá seis peleas, las cuales son: Daniel "Caballo" Lugo vs Luis Guzmán, Zaid "Colorado" Rejón vs Johny Maas, Omar Salcido vs Jesús "Panter" Acosta, Néstor López Jr. vs Marco Antonio Chablé, Axel "Lobo" Talavera vs José Isabel Gómez y Francisco "Pulga" Araujo vs Cristian Pech.

Cabe señalar que de último momento hubo un cambio de rival para Daniel “Caballo” Lugo, luego de que Diego “Cuchis” Andrade, con quien pelearía originalmente, diera positivo la prueba Covid-19 obligatoria.

El nuevo rival para Lugo será el capitalino y zurdo Luis Guzmán, y el título Fecarbox peso Pluma del CMB sigue en juego para este combate.

