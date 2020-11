Habla la yucateca Dulce María Sauri sobre la reelección consecutiva de diputados

MÉRIDA, Yuc.- Este 23 de diciembre inician las precampañas y ahora los candidatos a diputados tienen a su favor la reelección consecutiva, que por primera vez se aplicará en la Cámara de Diputados en 2021 y en 2024 en la Cámara de Senadores.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, la yucateca Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, explicó que la modificación que se aprobó este jueves en la Cámara tiene como finalidad establecer las reglas internas para quienes quieran reelegirse consecutivamente.

La reelección consecutiva, detalló, ya se ha aplicado en todos los estados pero por primera vez se aplicará en la Cámara de Diputados en 2021.

Indicó que puede haber reelección consecutiva, salvo en dos situaciones: no puedes cambiar de partido político y debe ser por cuatro periodos cuando mucho y dos periodos para senadores.

Cámara de Diputados. (Foto: redes sociales)

“Es un reto porque es someterse al electorado. Es decirles que quieren que refrenden su confianza en ellos”, expresó.

Candidatos no tendrán que pedir licencia

Sauri Riancho recordó que la Constitución no establece que quienes aspiren a la reelección tienen que solicitar una licencia para poder postularse.

“Hay que reconocer que el mandato constitucional en ningún momento establece la obligación de la licencia y tenemos que cumplir con el trabajo legislativo y cumplir con la razón de la reelección consecutiva que es que la ciudadanía premie, con su voto, o castigue, a los legisladores que optan por la reelección”, puntualizó.

Resguardo de recursos para que no sean desviados a elecciones

En la Cámara de Diputados, continúo la yucateca, debemos supervisar que los legisladores que van a ir a la reelección no utilicen recursos que tenemos disponibles para realizar nuestro trabajo legislativo.

Detalló que esta supervisión se realizaría en dos partes. Una que se enfocaría en que los recursos que utilicen exclusivamente en el trabajo legislativo y se revisaría directamente por la Cámara.

La otra parte sería del INE, que revisaría que quienes deseen llegar a la reelección cuenten con los recursos que le corresponderían a cualquier candidato.

Dulce María Sauri no se reelegiría

Sobre su postura en ese sentido, Sauri fue enfática al señalar que ella no se reelegiría por su calidad de presidenta de la Cámara Baja.

“Tengo que conservar, hasta el 31 de agosto del año próximo, mi calidad de presidenta y representar a pluralidad”, dijo.

Expresó que esto no significa que no tenga derecho a este recurso, simplemente no lo ejercerá. “Mi definición es no ejercerlo”, apuntó.

¿Cuántos diputados se reelegirían?

La yucateca indicó que desconoce el número de diputados que se reelegirán pero apuntó que Mario Delgado ya invitó a los 252 legisladores de Morena para ejercerla.

Recordó que la medida tiene como finalidad dar continuidad al trabajo legislativo. “No podemos permitir que se vulnere esa condición en la legislatura”, explicó.

Finalmente, señaló que las campañas inician el 3 de abril y se prolongan hasta el 3 de junio de 2021. La elección es el 6 de junio.

Sin embargo, el 23 de diciembre inician las precampañas, aunque depende de cada partido cómo se llevarán a cabo.

Con información de López-Dóriga Digital